Ukrajnai háború

Belga védelmi miniszter: operatív okokból nem szállíthatnak F-16-osokat Ukrajnába

Operatív szempontból nem lehetséges, hogy Belgium F-16-os vadászrepülőgépeket szállítson Ukrajnába - jelentette ki Ludivine Dedonder védelmi miniszter a Belga hírügynökségnek.



Dedonder azután nyilatkozott így, hogy Alexander de Croo szövetségi kormányfő csütörtökön bejelentette: a kormány megvizsgálja, át lehet-e engedni a vadászgépeket Ukrajnának. A miniszterelnök szerint minden lehetőséget meg kell vizsgálni, az is járható út, hogy Kijev csak kiképzéshez használja a repülőgépeket és nem harci bevetésekhez.



"Belgium azért nem tud F-16-osokat küldeni, mert nekünk is szükségünk van a repülőgépeinkre: a kiképzésekhez, valamint a Benelux államok és a balti államok légterének védelméhez" - szögezte le a védelmi miniszter.



Hangsúlyozta, hogy Belgium elsősorban saját lakossága biztonságáért felelős, továbbá a balti államokéért, amelyek nem rendelkeznek vadászgépekkel, de NATO-tagállamok, és közvetlen érzik az orosz fenyegetést.



"Nincs elvi problémám az F-16-osok Ukrajnába szállításával, de védelmi miniszterként kötelességem felelősségteljesnek lenni. Nem gyengíthetem a védelmet, polgártársaink biztonságát és a műveleti képességeinket. Ha egyesek ezeket kockára akarják tenni, az az ő felelősségük" - jelentette ki.



Hozzátette azt is, hogy a belgiumi F-16-os vadászgépeket fokozatosan korszerűbb F-35-ösökre cserélik, azonban a régebbi gépekre és azok alkatrészeire is szüksége lesz a haderőnek.