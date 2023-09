Állati

Oroszlánkölyköt találtak Szabadka közelében

Néhány hónapos oroszlánkölyköt találtak csütörtökön egy Szabadkához közeli autóúton - közölte a szabadkai Pannon RTV.



A néhány hónapos nőstény barátságosan viselkedett az emberekkel, de legyengült állapotban volt. A Szabadka melletti palicsi állatkertbe szállították, ahol ellátták. Sonja Mandic, az intézmény igazgatója a Pannon RTV-nek elmondta, az oroszlán alultáplált és sovány, ezért nem sikerült a pontos életkorát meghatározni, de hat hónaposnál biztosan nem idősebb.



A beszámoló szerint az oroszlánkölyökre egy autós lelt rá a Szabadka és Csantavér közötti úton, majd értesítette a rendőrséget. A közösségi médiában is megtalálható felvételen látszik, ahogyan a kölyök előbukkan a fűből, majd az útra lép. Ezt követően a férfi több közös képet is készített az oroszlánkölyökkel.



A rendőrség nyomozást indított az ügyben, hogy kiderüljön, ki és honnan szerezhette be az oroszlánt.



A statisztikai adatok szerint Szerbiában jelentős mértékű a csempészett vagy törvénytelenül, állatkertektől vásárolt állatok tartása. Minden évben fény derül néhány ilyen esetre, és nem ez az első alkalom, hogy szabadon engedett nagymacskát találtak, mert a szakértők szerint a felnőtt, gyakran már veszélyes ragadozóval sokan nem tudnak mit kezdeni, és inkább szabadon engedik.



Az Európai Unió bűnüldözést koordináló ügynöksége, az Europol szerint a szervezett bűnözés negyedik leggyümölcsözőbb ágazata a világon az illegális állatkereskedelem, amely évente mintegy 4,4 milliárd eurós forgalmat bonyolít le.