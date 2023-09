Ukrajnai háború

Ukrán kormányfő: húszan sérültek meg az orosz rakétatámadásban

A csütörtökre virradóan végrehajtott orosz rakétatámadás következtében Ukrajna-szerte húsz civil sérült meg, és negyven épületben keletkeztek károk - összegezte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a Facebookon.



"Oroszország éjszaka 43 rakétát lőtt ki békés ukrán városokra. A terrortámadás következtében körülbelül 40 épület károsodott, és kéttucatnyi ember megsérült" - fogalmazott a kormányfő. Elmondása szerint a mentők reggel óta takarítják a romokat, szállítják el az áldozatokat és minden szükséges segítséget megadnak.



Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatott, hogy Oroszország 43 robotrepülőgépet lőtt ki Ukrajna területére, ezekből az ukrán erők 36-ot semmisítettek meg. A közlés szerint tíz darab Tu-95msz típusú repülőgépről indították a H-101-es, H-555-ös és H-55 ös rakétákat az oroszországi Engelsz város térségéből. Az oroszok több hullámban támadtak, a robotrepülőgépek különböző irányokból léptek be Ukrajna légterébe, és folyamatosan változtatták az útvonalukat. "A támadás visszaverésére légvédelmi rakétaerőket, a légierő vadászrepülőgépeit, az ukrán védelmi erők mobil tűzcsoportjainak egységeit és egyéb eszközöket alkalmaztak. Ezenkívül reggel 6 órakor az ellenség Sz-300-as irányított légvédelmi rakétákkal indított támadást Harkiv ellen" - tette hozzá a légierő.



Illja Jevlas, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban arról számolt be, hogy Donyeck megyében a Bahmut és Horlivka közötti autópályát már az ukrán erők tatják tűzellenőrzés alatt, így az orosz egységek ellátása ebben az irányban jelentősen megnehezült. "A hadműveletek típusai eltérőek: Kupjanszk és Liman irányában védekezünk, próbáljuk megfékezni az ellenség invázióját, Bahmutnál viszont sikereket könyvelhetünk el, és folytatjuk az előrenyomulást" - fejtette ki a szóvivő. Hozzátette, hogy Bahmutnál az orosz erők most intenzíven igyekeznek visszaszerezni elvesztett pozícióikat az ukrán csapatok által visszafoglalt Andrijivkában és Kliscsijivkában, mert ezek kulcsfontosságú települések a Bahmut fölötti ellenőrzés szempontjából. "Kliscsijivka Bahmuttól hét kilométerre fekszik. Ez a szárny lehetőséget ad nekünk arra, hogy több tüzérségi csapást hajtsunk végre ellenséges haderő-összpontosulásokra, parancsnoki állásokra és felszerelésekre. Az Andrijivka és Kliscsijivka melletti kijárat pedig lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk a Bahmut-Horlivka autópályához, amely már a tűzellenőrzésünk alatt áll. Az aknavető és a páncéltörő alakulatok már odaértek, így az ellenség ellátása ebben az irányban már lényegesen bonyolultabbá vált, és a jövőben még bonyolultabb lesz" - magyarázta Jevlas.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról tájékoztatta az Ukrajinszka Pravda hírportált, hogy csütörtökre virradó éjjel az ukrán haditengerészettel közösen különleges műveletet hajtottak végre az Oroszország által még 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten: erőteljes dróncsapást mértek a novofedorivkai Szaki repülőtér ellen.



A titkosszolgálatok a drónokkal túlterhelték az orosz légvédelmet, majd Neptun rakétákat indítottak. A közlés szerint legalább 12 harci repülőgép volt a reptéren, köztük Szu-24-esek és Szu-30-asok, valamint Pancir légvédelmi rendszer, ezen felül a Mojaher típusú drónok kezelőinek képzési bázisát is ott alakították ki. Ezt a dróntípust az oroszok saját légi támadásaik koordinálására, és csapásmérő eszközként is használják. Az SZBU közölte, hogy a csapások célt értek, és komoly károkat okoztak az orosz erők felszerelésében.