Diplomácia

III. Károly a francia szenátusban: új antant kell a klímavédelem terén

Egy új "antantot" sürgetett a klímavédelem terén csütörtökön III. Károly brit uralkodó a francia szenátusban elmondott beszédében, valamint Ukrajna támogatását illetően London és Párizs "megrendíthetetlen elszántságáról" biztosította a hallgatóságát.



Brit király először szólalt fel a francia parlament felsőházában, ahol állva ünnepelték őt a képviselők.



A környezetvédelmi elköteleződéséről ismert III. Károly király a francia és angol nyelvet váltó beszédében azt javasolta, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság kötelezze el magát egy "fenntarthatósági antant" mellett annak érdekében, hogy hatékonyabban reagálhassanak "a biodiverzitás és az éghajlatvédelem területén a globális vészhelyzetre".



Az uralkodót a két ország által a korabeli nézeteltérések rendezésére 1904-ben aláírt entente cordiale, azaz szívélyes egyetértés szövege inspirálta, amely a későbbi antant és az európai szövetségi rendszer alapját biztosította. III. Károly a mostani kezdeményezését a "múlt nevében" azzal indokolta, hogy "meg kell tudnunk felelni a körülöttünk lévő világ hatalmas kihívásainak".



A királyi beszédet megelőzően Rishi Sunak, az Egyesült Királyság miniszterelnöke szerdán Londonban a brit klímapolitika több jelentős intézkedését ismertette.



A diplomácia terén III. Károly Nagy-Britannia és Franciaország "megrendíthetetlen elszántságáról" beszélt annak érdekében, hogy Ukrajna "győzedelmeskedjen". A király arra is ígéretet tett, hogy "minden tőle telhetőt megtesz az Egyesült Királyság és Franciaország közötti létfontosságú kapcsolat megerősítésére".



Gérard Larcher, a francia szenátus elnöke hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság sorsa "továbbra is szorosan kapcsolódik az európai kontinenshez".



Szerda este a brit királyt és feleségét, Kamillát, Emmanuel Macron elnök és neje, Brigitte fogadta állami vacsorán a versailles-i kastélyban több száz vendég társaságában. Ez volt a brit király pár háromnapos franciaországi látogatásának legfőbb protokolleseménye, amelyen a két államfő pohárköszöntőjében a történelmi francia-brit barátságot és szövetséget méltatta.



Csütörtökön a brit király a francia elnök társaságában ellátogatott a Franciaország legszegényebb megyéjében található Saint-Denis-be, Párizs egyik északi elővárosába, ahol a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó sportegyesületekkel és helyi vezetőkkel találkoztak, majd felkeresték a francia királyok végső nyughelyéül szolgáló Saint-Denis-katedrálist, a gótikus művészet egyik remekművét.



A brit királyi pár és a francia elnöki pár kora délután látogatást tett a négy évvel ezelőtt tűzvész áldozatául esett párizsi Notre-Dame-székesegyháznál is, ahol találkoztak a felújítást végző szakemberekkel.

III. Károly délután a francia nemzeti természettörténeti múzeumban egy környezetvédelmi témájú kerekasztal-beszélgetésen vesz részt, majd pénteken a tavalyi erdőtüzek által sújtott régióba, a déli Bordeaux-ba és környékére látogat, ahol jelentős számban élnek brit állampolgárok.