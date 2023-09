Illegális bevándorlás

Szászországi belügyminiszter: állandó ellenőrzésre van szükség a német-lengyel határon

"Hajmeresztő jelenetek" játszódnak le Németország keleti határának térségében, az embereket furgonokba préselve csempészik át, és gyakran az autópálya leállósávján rakják ki őket. 2023.09.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Állandó ellenőrzésre van szükség a német-lengyel határon az illegális határátlépések növekvő száma miatt - sürgette a Szászország tartományi belügyminiszter egy csütörtöki interjúban.



Armin Schuster a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy "hajmeresztő jelenetek" játszódnak le Németország keleti határának térségében, az embereket furgonokba préselve csempészik át, és gyakran az autópálya leállósávján rakják ki őket.



Így előbb-utóbb történik valami tragédia, ez csak idő kérdése - húzta alá a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa. Kiemelte, hogy a szövetségi belügyminiszter, a szociáldemokrata (SPD) Nancy Faeser által favorizált mélységi határellenőrzés nem jó megoldás, mert az illegálisan érkező embereket csak a határon lehet visszafordítani.



Ezért a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség egységeit közvetlenül az átkelőknél kell bevetni, az országhatáron kell ellenőrzést folytatni - hangsúlyozta Armin Schuster, hozzátéve, hogy augusztusban csaknem ötezer illegális határátlépést regisztráltak Szászországban, ami tízszeres növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



A Németországba az úgynevezett keleti migrációs útvonalon érkezők emelkedő száma a Szászországgal szomszédos Türingiát is megterheli. A tartomány és a helyi önkormányzatok a teljesítőképességük határára érkeztek - mondta Bodo Ramelow miniszterelnök a Rheinische Post című lapnak. A Suhlban működő tartományi központi befogadóállomást 800 ember elhelyezésére tervezték, de már ezernél is többen vannak, és "továbbra is erős a beáramlás" - mondta a tartományi kormányfő.



Ugyanakkor az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) politikusa elutasítja a határellenőrzés visszaállítását, szerinte ez csak "látszatintézkedés" lenne. A belső határok állandó ellenőrzése nélkül működő schengeni övezet egységét meg kell őrizni, és inkább az európai uniós tagállamok közötti szolidaritáson alapuló menedékkérő-elosztási rendszert kellene működésbe hozni, az embercsempészettel szemben pedig az EU és az afrikai országok összefogásával kellene fellépni - fejtette ki Bodo Ramelow.



Azt is be kell vezetni, hogy "három hónap után mindenki megkapja a munkavállalási engedélyt", mert csak így lehet elérni, hogy "mindenki tudjon gondoskodni magáról, és kelljen is gondoskodnia magáról" - fogalmazott a Baloldal politikusa, hozzátéve, hogy a munkavállalási lehetőség és az öngondoskodási kötelezettség bevezetése révén eltűnne az a "dajkamese", hogy a menekültek fenyegetést jelentenek.



A tartományi kormány adatai szerint az idei első fél évben több mint 3900 menedékjogi kérelmet nyújtottak be Türingiában. Tavaly egész évben 6999, 2021-ben 4055 volt ez a szám.

Georg Maier tartományi belügyminiszter szerint a keleti migrációs útvonalon érkezők számának emelkedése az orosz és a fehérorosz vezetés tevékenységének tulajdoníthat. Moszkva és Minszk "destabilizálni akarja Németországot, és ehhez a migrációt is felhasználják" - mondta az SPD-s politikus a Berliner Morgenpost című lapnak, kiemelve, hogy migrációs adatok emelkedése "mögött Oroszország és Fehéroroszország célzott kampánya áll".