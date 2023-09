Állatok

Sepsiszentgyörgy polgármestere a barnamedve védett státuszának felülvizsgálatát kéri az EU-tól

A szürkefarkasokhoz hasonlóan a barnamedve védett státusának a felülvizsgálatát kéri az Európai Bizottságtól Antal Árpád, az erdélyi Sepsiszentgyörgy polgármestere Ursula von der Leyen elnöknek címzett nyílt levelében.



Ebben a székelyföldi politikus üdvözölte az EB-elnök szürkefarkasokra vonatkozó kezdeményezését, és kérte, hogy ezt a medvékre is terjesszék ki.



Ursula von der Leyen szeptember elején közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a farkasfalkák koncentrációja egyes európai régiókban veszélyt jelent a jószágra és potenciálisan az emberekre is, egyben sürgette az unió tagországait, hogy lépjenek fel a fenyegetés ellen. A brüsszeli testület felszólított minden érintett felet és hatóságot, hogy szeptember 22-ig nyújtsanak be a farkasállományra és annak kezelésére vonatkozó naprakész adatokat. Az összegyűjtött információk alapján a bizottság adott esetben új javaslatot dolgoz ki, amely módosíthatja a farkasok védett uniós státuszát, aktualizálva a jelenlegi jogi kereteket - közölték akkor.



Antal Árpád szerint a védettségi státus "hasonló újraértékelésére" a medvék esetében is óriási szükség lenne. "Egy olyan város polgármestereként, ahol sajnos egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a medvék a város utcáin sétálnak, én kimondottan üdvözlöm az Európai Unió azon szándékát, hogy végre foglalkozzon ezzel a kérdéssel" - írta az MTI-hez is eljuttatott levélben.



Rámutatott: a védett státusa miatt túlszaporodott romániai medveállomány számos veszélyhelyzethez vezetett, és "a helyzet sokkal súlyosabb annál, hogy néhány egyed elszállításával vagy kilövésével orvosolni lehessen".



Mint részletezte, nemcsak a gazdák szenvedtek jelentős károkat, hanem a város lakosságának biztonságát is fenyegetik a településre bejáró medvék. Székelyföldön a medvetámadás "kimondottan gyakori" lett - fogalmazott. Idézte a román környezetvédelmi minisztérium adatait, miszerint 2016 és 2021 között 154 embert ért medvetámadás Romániában, és ezek közül 14 halálosnak bizonyult.



Ennek ellenére nem sikerül megoldania az egyre súlyosbodó problémát, szerinte ugyanis a rendelkezésre álló eszközök nagyon korlátozottak. "Éppen ezért tisztelettel arra kérem mind az Európai Bizottságot, mind Önt, elnökasszony, hogy a farkasokkal kapcsolatos újraértékelő terveket terjesszék ki a medvékre is, tekintettel arra, hogy ez a helyzet Romániában riasztó méreteket öltött, és annak az igénye, hogy a Bizottság ezzel foglalkozzon, napról napra nő" - írta. Emlékeztetett: Romániában épp az EB ellenállása miatt nem voltak sikeresek a törvényi keret megváltoztatására tett erőfeszítések, és a kérdésben nagy szükség van az Európai Unió támogatására.

Antal Árpád csütörtökön sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerdán több mint három órán át próbáltak kikergetni a városból egy medvét, míg sikerült elfogni és végleg elaltatni. A nagyvad addigra a Sepsiszentgyörgyhöz közeli Kilyén egyik gazdájának a kecskéit is megdézsmálta.



Az eset késztette arra, hogy levelet írjon az EB elnökének, hiszen Erdélyben, Székelyföldön többnyire szegény embereket érintenek a medvetámadások - mondta. "A szegény ember pedig nincs abban a helyzetben, hogy megváltoztassa az európai szabályokat, azért, mert egy védett vadállat megölte a jószágát" - idézte az önkormányzat közleménye a polgármester, aki vállalta a közvetítő szerepét.



Mint mondta, környezetbarát polgármesterként és politikusként azt vallja: a medvének az erdőben a helye.