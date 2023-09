Illegális bevándorlás

A szlovén rendőrség közvetlenül a határon próbálja meg feltartóztatni a migránsokat

A szlovén rendőrség közvetlenül a horvát határon próbálja meg feltartóztatni a migránsokat, hogy ne jussanak be a településekre, és ne okozzanak kellemetlenséget a helyi lakosoknak - mondta Bojan Tomc, a Novo Mestó-i rendőrkapitányság munkatársa szerdán, az Alsó-Száva-völgyében (Posavje) található Rigonce településen tartott sajtótájékoztatóján.



Az Alsó-Száva-völgy az ország délkeleti részén, közvetlenül a horvát határ mellett lévő régió. A migrációs nyomásnak leginkább kitett települések pedig Rigonce, Dobova és Obrezje.



Igor Jursic, a Novo Mestó-i rendőrkapitányság igazgatója arról tájékoztatott, hogy a rendőrség járőrökkel és technikai eszközökkel fokozta jelenlétét Rigoncén, ahol a legkritikusabb a helyzet.



"Napi szinten lovasrendőrökkel, kutyás rendőrökkel és helikopterrel járőrözünk" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy emellett együttműködnek a horvát rendőrséggel, és közös járőrözéssel figyelik a területet a határ mindkét oldalán.



Bojan Tomec, a Novo Mestó-i határszolgálat vezetője elmondta: idén ebben a régióban 32 500 olyan külföldit tartóztattak fel, aki illegálisan lépte át a határt, míg a tavalyi év azonos időszakában csak ötezret.



Hozzátette: csak Rigoncén idén 25 ezer olyan külföldi lépte át illegálisan a határt, akit elfogtak, emellett 177 embercsempészt is őrizetbe vettek. Tavaly ugyanebben az időszakban 31 embercsempészt fogtak el.



Rámutatott továbbá, hogy amióta a rendőrség három hete megerősítette a jelenlétét Rigoncén és környékén, az illegális határátlépések számának csökkenését észlelték.



Kiemelte: az elmúlt hétvégén harmadával kevesebb volt a határsértések száma, mint az azt megelőző hétvégén, és jelenleg naponta 120 és 200 közötti illegális migránst regisztrálnak. "Ez részben a fokozott ellenőrzésnek tudható be, de más tényezők is szerepet játszhatnak" - tette hozzá Tomc.



"Ami Rigonce települést illeti, a rendőrök elsősorban azt szeretnék megakadályozni, hogy a migránsok bejussanak a településre, ami azt jelenti, hogy a határhoz minél közelebb próbáljuk őket elkapni" - magyarázta.



Tomc szerint a Rigoncén még az 2015-ös migrációs válság idején felállított panelkerítés elsősorban a migránsok terelésében segít a rendőrségnek. "A kerítés egy helyre tereli őket, ahol már várjuk őket" - mondta, hozzáfűzve, hogy ott, ahol van kerítés, nem észlelnek jelentősebb számú illegális átkelési kísérletet.

A szlovén rendőrség szerint már Horvátország Schengen-övezethez való csatlakozása előtt is megfigyelhető volt, hogy a fő illegális migrációs útvonal az Alsó-Száva-völgyben alakult ki. Tomec szerint ennek egyik oka, hogy Horvátországban egyre több illegális migráns közli a hatóságokkal: menedékkérelmet akar benyújtani. Őket a Zágráb környékén lévő menekültközpontokba szállítják, amely földrajzilag nagyon közel van a szlovéniai régióhoz.



A migránsok főként Szerbián vagy Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan az EU-tag Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan pedig már Nyugat-Európába szeretnének eljutni.