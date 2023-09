Illegális bevándorlás

Giorgia Meloni: Olaszország nem válhat Európa menekülttáborává

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerdán kijelentette: nem fogja engedni, hogy Olaszország Európa menekülttáborává váljon.



Az olasz kormányfő az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának csúcsszintű eszmecseréjén szólalt fel New Yorkban, és azt hangsúlyozta, hogy "tarthatatlan nyomás" alá helyezi Olaszországot a Lampedusára érkező, migránsokat szállító bárkák sokasága.



Giorgia Meloni egyben elutasította az Európai Unió és Tunézia megállapodásával kapcsolatos bírálatokat. Az olasz kormányfő kulcsszerepet játszott a migráció megfékezését célzó egyezség tető alá hozásában.



"Fontos, hogy a Tunéziával létrejött szándéknyilatkozatot végrehajtsák. Ez egy olyan minta, amelyet más országok esetében is lehet alkalmazni" - emelte ki.



Hangsúlyozta, hogy a migránsokkal kapcsolatos helyzet nagy figyelmet és sok szolidaritást kap.



"A gond az, hogy mikor és milyen mértékben fordul át ez a szolidaritás kézzelfogható tettekre. Ez az, ami engem most érdekel" - tette hozzá Giorgia Meloni.