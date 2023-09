Diplomácia

Vlagyimir Putyin hivatalosan elfogadta Hszi Csin-ping pekingi meghívását

Hivatalosan bejelentette pekingi meghívásának elfogadását Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán Szentpéterváron fogadta Vang Jit, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Hivatalának tagját és külügyminisztert.



"Természetesen örömmel fogadtam el a Kínai Népköztársaság elnökének meghívását, hogy idén októberben Kínába látogassak egy olyan rendezvény keretében, amelyen az elnök a nemzetközi védjeggyé vált Egy övezet, egy út elképzelését mozdítja elő" - mondta az orosz államfő.



Putyin hangsúlyozta, hogy ez teljes mértékben összhangban áll Oroszország és Kína érdekeivel, "integrálva" a nagy eurázsiai térség létrehozására vonatkozó orosz elképzeléseket is.



"Teljesen szinkronban cselekszünk" - tette hozzá.



Hangoztatta, hogy Oroszország és Kína egységes álláspontot képvisel a többpólusú világ kialakításának ügyében, ezt erősítette meg Hszi elnök legutóbbi, márciusi oroszországi látogatása. Méltatta a két ország közötti kereskedelmi forgalom növekedését, és - mint mondta - minden remény megvan rá, hogy idén meg fogja közelíteni a 200 milliárd dolláros értéket.



Vang, aki négynapos látogatáson tartózkodik Oroszországban, egyebek között azt emelte ki, hogy Moszkva és Peking az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget visel a világ helyzetéért a jelenlegi körülmények között, amikor felgyorsult az elmozdulás a multipolaritás irányába, és globalizációellenes tendencia figyelhető meg. Elmondta, hogy a korábban Nyikolaj Patrusevvel, az orosz biztonsági tanács titkárával és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésein "számos fontos megállapodásra jutottak".



"Bárhogyan is változik a nemzetközi környezet, Kína kész az orosz féllel továbbra is erősíteni a kölcsönös bizalmat és az üzleti együttműködést, megerősíteni a koordinációt a nemzetközi színtéren, együtt védeni közös érdekeinket és előmozdítani a nemzetközi igazságosságot" - hangsúlyozta a külügyminiszter.



Vang tolmácsolta az orosz vezetőnek Hszi Csin-ping "őszinte üdvözletét és jókívánságait".