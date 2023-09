Hadsereg

Nőket is beválogathatnak majd a vezérkari főnök különleges kommandójába Izraelben

Nőket is beválogathatnak majd a hadsereg legelitebb kommandóiba, köztük a vezérkari főnök különleges egységébe Izraelben - jelentette a helyi média szerdán.



Az izraeli hadsereg közleményben tudatta, hogy megnyitja a vezérkari főnök különleges kommandójának és több más elitegységének kapuit a nők előtt, miután választ kellett adnia több fiatal nő legfelsőbb bírósághoz benyújtott, a nők kizárása ellen tiltakozó petíciójára.



Az új katonai pályák megnyitása a nők előtt, Herci Halevi vezérkari főnök döntése azt is biztosítja majd, hogy a hadseregnek nagyobb lehetősége legyen a megfelelő katonák megtalálásához a különleges egységekbe, miközben javul a férfiak és nők közötti egyenlő teherviselés is - hangsúlyozta a Haarec című újság hírportája.



Az elitkommandóhoz csatlakozó nőknek általában ugyanazokat a fizikai követelményeket kell teljesíteniük, mint a férfiaknak, noha bizonyos egységeknél lejjebb vitték ezt a szintet a nők befogadása érdekében.



A nyitás, a társadalom szélesebb rétegei elfogadásának szellemében alacsonyabbra tették a pszichikai tesztek küszöbét nemre való tekintet nélkül a szerényebb oktatási lehetőségekkel bíró "periférikus" területeken iskolázott fiatalok számára a kiberhadviseléssel foglalkozó 8200-as elit egységnél is - hangsúlyozta a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A katonanők felvételét továbbra sem engedélyezik a Ciszjordániában, az 1967-ben elfoglalt területeken járőröző és razziázó elitkommandóknál, ahol a ynet szerint igen magas, számos egységnél az ötven százalékot is eléri a nők belépése ellen tiltakozó vallásos katonák száma.



Az izraeli hadseregben jelenleg két irányzat harcol egymással; a feministák egyenlő bánásmódot és jogokat követelnek az ország védelmi szerveiben, az önkéntesen harci egységben szolgáló lányok száma 2023-ban mintegy hétezer ötszáz volt, az egy évtizeddel korábbinak a tízszerese. Eközben egyre több nacionalista-vallásos telepes fiatal is jelentősebb szerepet követel magának a katonai szolgálatában, és ők a nemi szegregációt szorgalmazzák.



Izraelben a zsidó fiatalokat 18 éves koruktól, a középiskola elvégzése után sorkatonai szolgálatra kötelezik, a fiúkat három, a lányokat két évre. Ez alól az ultraortodox vallásos hívők felmentést követelnek maguknak, s ezt pártjaik egy, már benyújtott törvényben próbálják biztosítani a kneszet következő, őszi ülésszakán.