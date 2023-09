Drámai videó arról, hogyan vittek vissza a tengerbe a floridai strandolók egy partra vetett cápát

A makócápa köztudottan halálos és vad ragadozó, mivel az óceánban élő cápák közül a leggyorsabb vadászsebességgel rendelkezik; a túlhalászás miatt azonban az elmúlt 75 évben a cápa populációja 50-79%-kal csökkent.



A floridai Pensacola Beach strandolóinak egy csoportja nemrégiben megdöbbentő meglepetésben volt része, amikor egy majdnem 3 méteres makócápára bukkantak, amelynek sikerült partra vetnie magát.



A jelenetről készült videofelvételeken látható, hogy - nem egyszer - a cápa erőteljes mozgása túl erősnek bizonyult a férfiak számára, akik megpróbálták visszavezetni a vízbe. Végül azonban ez sikerült nekik, azonban a cápa egy pillanatra megállt, mielőtt elúszott volna.



Egy házaspár eredetileg a tengerparton volt, hogy megünnepeljék házassági évfordulójukat, amikor a férj észrevette, hogy egy cápa egyenesen feléjük tart, és rákiáltott a feleségére, hogy "menjen ki a vízből".



"A parton ültünk, csak jól éreztük magunkat, és a haverom csak annyit mondott: 'Nézz ki a vízből, ember. Megláttam azt az uszonyt, és azt gondoltam, igen, két-három homokpaddal arrébb volt tőlünk" - magyarázta Josh Fey.



Felesége, Tina videóra vette, ahogy ő és egy csapat másik férfi visszasegítette a vízbe a hánykolódó állatot.



"Végül balra fordult, és egyenesen a partvonal felé kezdett jönni, én pedig azt mondtam: 'Ez egy nagy cápa, ami közeledik. Azt hittük, hogy valami csalit üldöz vagy ilyesmi, de egészen a partvonalig jött, és partra vetette magát."

Nem világos, hogy miért, vagy hogyan sikerült a cápának partra szállnia. Kennady Brinley, az Emerald Coast Wildlife strandolási koordinátora szerint azonban az állatok néha stressz, betegség, abnormális hullámzás vagy egyszerűen csak eltévedtek élelem után kutatva.



Brinley aláhúzta, hogy ha valaki partra vetett cápával találkozik, nem szabad az uszonyainál fogva hátrafelé húzni, ahogy azt a videón látható strandolók tették.



"A cápáknak mindig előre kell mozogniuk" - mondta. "Ezért van az, hogy amikor úszni látjuk őket, mindig előrefelé mozognak. Tehát valahányszor hátrafelé húzzák őket, az lehetőséget ad a fulladásra".



Hozzátette, hogy a férfiak esélyt adtak a makónak a túlélésre, de fontos, hogy ilyen pillanatokban olyan szervezeteket hívjanak segítségért, mint az Emerald Coast Wildlife vagy a Florida Fish and Wildlife.



A makócápák hossza elérheti a 13 lábat, súlyuk pedig körülbelül 1200 kiló lehet. Emellett ők a leggyorsabb cápák az óceánban, és akár 45 mérföld/órás sebességet is elérhetnek. Míg a megmentett cápáról azt jelentették, hogy hosszúúszójú makócápa volt, a rövidúszójú makócápát a Nemzetközi Természetvédelmi Unió veszélyeztetettnek minősítette.

