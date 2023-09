Demonstráció

Tízezrek tüntettek New Yorkban a fosszilis energiaforrások ellen

Több tízezren vonultak az utcákra vasárnap New Yorkban az ENSZ Közgyűlésének ülése előtt, hogy követeljék a globális felmelegedést okozó fosszilis energiaforrások használatának felszámolását.



A szervezők becslése szerint 75 ezren vettek részt a demonstráción, amelyen az aktivisták világossá tették: csak akkor fogják Joe Biden amerikai elnököt támogatni, ha határozottabb intézkedéseket tesz a klímavédelemért. A tüntetők azt is követelték, hogy az elnök hirdessen ki klímavészhelyzetet, tekintettel az utóbbi hónapokban pusztító erdőtüzekre, áradásokra, viharokra és hőhullámokra.



Bár Washington ambiciózus klímavédelmi törvényt fogadott el, és támogatja az átállást a megújuló energiaforrásokra, a demonstrálók kifogásolták, hogy a kormányzat továbbra is engedélyez új olaj- és földgázkitermelő projekteket.



"Nálunk van a nép ereje, az az erő, amely ennek a választásnak a megnyeréséhez szükséges" - mondta a Fridays for Future elnevezésű aktivistacsoport egyik 17 éves tagja Joe Bidennek címezve, és a 2024-es amerikai elnökválasztásra utalva. "Ha nyerni akar 2024-ben, és nem akarja, hogy a generációnk vére tapadjon a kezéhez, akkor számolják fel azonnal a fosszilis energiaforrások használatát" - figyelmeztetett a tüntető.



Hétfőtől politikai és gazdasági vezetők kezdenek gyülekezni az ENSZ székhelyén, hogy tanácskozzanak arról, hogyan lehetne megfékezni a klímaváltozást. A közgyűlés általános vitája kedden kezdődik, szerdán pedig rendkívüli klímacsúcsot tartanak, amelyen viszont a legnagyobb szennyezésért felelős országok vezetői közül sokan nem is vesznek részt.