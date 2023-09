Űrkutatás

Az űrügynökség felfedte a holdszonda lezuhanásának okát

Az orosz Luna-25 automatikus bolygóközi űrállomás a múlt hónapban a szonda sebességmérő berendezéseinek meghibásodása miatt ütközött a Holddal - közölte Jurij Boriszov, az orosz űrügynökség, a Roszkoszmosz vezetője.



A szonda leszállási procedúrája során "a gyorsulásmérő adatai alapján nem állt le a korrekciós motor", ami a balesethez vezetett - magyarázta Boriszov egy pénteki sajtótájékoztatón.



A jármű sebességének változását mérő gyorsulásmérők "nem kapcsoltak be" - tette hozzá.



Az ügynökség vezetője elmondta, hogy a szakértők most azt keresik, hogy miért nem működtek ezek az eszközök a tervezett módon. Tizenhat lehetséges forgatókönyv van arra, hogy ez megtörténhetett, és ezek közül tizenegyet már megvizsgáltak - mondta.



Boriszov azt is elárulta, hogy az első ember, aki a baleset után támogató szavakat ajánlott neki, Bill Nelson, a NASA vezetője volt.



A Luna-25-öt augusztus 11-én indították el egy Szojuz 2.1b rakétával az oroszországi Távol-Keleten, az Amur régióban található Vosztocsnij kozmodromról, az első szondát, amelyet az ország a szovjet korszak óta a Holdra küldött.



Az űrszonda sikeresen elérte holdkörüli pályáját, de az augusztus 19-i leszállási kísérlet során elveszett. A Luna-25 "nem kijelölt pályára állt át, és a Hold felszínével való ütközés miatt megszűnt létezni" - így jellemezte a Roszkozmosz a történteket abban a pillanatban.



Néhány nappal a baleset után Boriszov újságíróknak elmondta, hogy a szonda hajtóműve nem kapcsolt le megfelelően, a tervezett 84 másodperc helyett 127 másodpercig működött. Elmondta, hogy az ügynökség "természetesen figyelembe fogja venni az összes hibát, amelyet e küldetés során elkövettek", hogy "a Luna-26, 27 és 28 jövőbeli küldetései sikeresek legyenek".