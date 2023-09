Média

Soros György finanszírozta Joe Biden 'TikTok-hadseregét' - NY Post

Soros György milliárdos legalább 300 000 dollárt adott át tavaly egy baloldali TikTok-alkotókból álló csoportnak, akik a támogatást arra használták fel, hogy számtalan liberális narratívát terjesszenek - jelentette szombaton a New York Post. A csoport gyakran a Fehér Ház közvetlen utasítására dolgozott.



Soros Open Society Foundations nevű alapítványa 2020-ban és 2021-ben 5,5 millió dollárt adományozott az Accelerate Action Inc. nevű nonprofit szervezetnek, amely viszont 2022-ben legalább 300 ezer dollárt adott a Gen Z for Change-nek - jelentette az újság az adóbevallásokra hivatkozva.



A Gen Z for Change több mint 500 közösségi média "aktivistából, szervezőből és alkotóból" álló hálózatként írja le magát. A csoport a különböző közösségi médiaplatformokon keresztül olyan tartalmakat tesz közzé, amelyek az abortuszt, a fegyvertartást, a liberális bevándorlási politikát és az "éghajlati igazságszolgáltatást" népszerűsítik a honlapja szerint.



Ezeket az ügyeket Soros már régóta támogatja. A Gen Z for Change azonban Joe Biden elnök által is felbérelve találta magát, hogy terjessze üzenetét és támadja a republikánus politikusokat.



A Gen Z for Change tagjai 2021-ben meghívást kaptak egy interjúra az akkori Fehér Ház koronavírus-cárjával, Dr. Anthony Faucival, és tavaly behívták őket a Fehér Házba egy, az ukrajnai konfliktusról szóló tájékoztatóra, amelynek során arra kérték őket, hogy készítsenek "magyarázó" tartalmat az USA politikájáról és céljairól a konfliktusban.



A Biden-kormányzat és a Gen Z for Change közötti meghitt kapcsolat jelentős médiafigyelmet kapott, és tavaly a Saturday Night Live is kifigurázta.



A közösségi médiakampányok finanszírozása mellett Soros a tavalyi félidős választási szezonban 128 millió dollárt juttatott a demokrata jelölteknek és szervezeteknek, ezzel ő lett a választási ciklus legnagyobb adományozója. Soros azóta lemondott a Nyílt Társadalom Alapítványok éléről, és átadta a civil szervezet irányítását fiának, Alex Sorosnak.