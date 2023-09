Háború

Felvette a betiltott terrorszervezetek listájára a Wagner csoportot a brit kormány

Felvette a terrorszervezetnek minősített és ezért Nagy-Britanniában betiltott szerveződések listájára az orosz Wagner zsoldoscsoportot a brit kormány.



A londoni belügyminisztérium hivatalos pénteki tájékoztatása szerint a csoport az orosz állam nevében tevékenykedő, Oroszország politikai céljainak előmozdítására törekvő rosszakaratú katonai erő, amely súlyos erőszakcselekményeket követett el az ukrán hadsereg és a polgári lakosság ellen.



A tárca indoklása szerint a Wagner csoport terrorcselekmények előkészítését célzó tevékenységet is folytatott Ukrajnában és máshol, ellenfelei megfélemlítése végett.



A brit belügyminisztérium tájékoztatója kiemeli, hogy a szervezet Ukrajnán kívül számos egyéb hadműveleti területen, köztük Szíriában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban, Líbiában, Mozambikban és Maliban is jelen van.



A minisztériumi bejelentés szerint a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján péntektől Nagy-Britanniában bűncselekménynek számít, ha valaki a Wagner csoport tagja, vagy aktívan támogatja a szerveződést.



E bűncselekmények elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.



A törvény meghatározása szerint azok is bűncselekményt követnek el, akik nyilvánosan olyan öltözetet viselnek, vagy olyan tárgyakat - zászlókat, logókat - hordoznak látható módon, amelyek felvetik annak gyanúját, hogy az illető valamely betiltott szerveződés tagja vagy támogatója.



A brit terrorellenes törvény alapján betiltott szerveződések listáján a Wagnerrel együtt 79 szervezet neve szerepel.



Köztük van mások mellett a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet, a délkelet-törökországi kurd kisebbség függetlenségéért harcoló Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), valamint a National Action nevű - a brit kormány meghatározása szerint virulensen rasszista, antiszemita és homofób - brit újnáci csoportosulás.



A Wagner csoportot rövid júniusi lázadása miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök árulónak minősítette. A szervezet vezetője, Jevgenyij Prigozsin és több tisztje augusztus 23-án repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett.



Prigozsin ellen Nagy-Britannia már 2020-ban szankciókat vezetett be, tavaly pedig e büntetőintézkedéseket az egész Wagner csoportra kiterjesztette.