Ukrajnai háború

Lavrov: Moszkva kész tárgyalni a Vatikán küldöttjével

Moszkva kész tárgyalni a Vatikán ukrajnai küldöttjével, aki Oroszországba készül látogatni - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken.



Matteo Zuppi bíboros, a Vatikán ukrajnai békemissziójának vezetője az elmúlt három nap folyamán Kínában tárgyalt.



"Jelenleg folytatódnak a Vatikán erőfeszítései, amelynek küldöttje ismét arra készül, hogy idelátogasson. Készek vagyunk mindenkivel találkozni, készek vagyunk mindenkivel beszélni" - mondta a miniszter egy, az Ukrajna körüli helyzet rendezéséről szóló kerekasztal-beszélgetésen.



Az eseményen, amelyen több mint 30 ország diplomáciai képviseletének képviselői vettek rész, Lavrov az hangoztatta, hogy Moszkva kész mérlegelni minden komoly kezdeményezést. Elismeréssel szólt arról a szerepvállalásról, amellyel, mint mondta, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia hozzájárult a tárgyalási folyamathoz. Emlékeztetett arra, hogy az utóbbi két ország erőfeszítéseket tett az orosz és az ukrán fél közötti hadifogolycsere érdekében is. Méltatta az afrikai vezetők moszkvai látogatását is.



Úgy vélekedett, hogy a konfliktus ügyében a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által folytatott - mint fogalmazott - "áldiplomácia" ugyanúgy "a feje tetejére kíván állítani mindent", mint az ukrajnai konfliktus elején, amikor ezek az államok milliárdokat fektettek az ukrán ellenzékbe, amelyet aztán "alkotmányellenes véres államcsínnyel juttattak hatalomra". Azzal vádolta meg a nyugati országokat, hogy "csalással" próbálják meg a maguk oldalára állítani a világ többségét képviselő országokat.



Zuppi bíboros a nyár folyamán felkereste Moszkvát, Kijevet és Washingtont is. Az orosz fővárosban júniusban Kirill pátriárkával és Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójával találkozott.