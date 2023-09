Háború

Az Európai Bizottság nem hosszabbítja meg az ukrán gabonára vonatkozó behozatali tilalmat

Az Európai Bizottság nem hosszabbítja meg az ukrán gabonára vonatkozó behozatali tilalmat, az intézkedések péntek éjfélkor hatályukat vesztik - döntött pénteken a brüsszeli testület.



Májusban az Európai Unió engedélyezte öt tagországnak - Bulgáriának, Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának -, hogy megtiltsa az ukrajnai búza, kukorica, repce és napraforgó importját. Az intézkedés célja a helyi gazdák védelme volt. Ezt koordinációs lépések követték az érintett felek között a helyzet megoldására.



A brüsszeli testület most arra a következtetésre jutott, hogy a május óta bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az Ukrajnával határos öt tagállamban "megszűntek a piaci torzulások".



A pénteki sajtóközlemény szerint Kijev beleegyezett abba, hogy hatékony intézkedéseket vezet be az EU-ba irányuló gabona- és egyéb élelmiszerexport ellenőrzésére, miután szeptember 15-én az ideiglenes intézkedések érvényüket vesztik. Ezek között olyan szabályozási lépések is lesznek, amelyek visszafogják a gabonakínálat megugrását, például egy e célt szolgáló exportengedélyezési rendszer.



Ukrajnának legkésőbb hétfőig cselekvési tervet kell benyújtania az Európai Bizottságnak a tervezett intézkedésekről.



"Az Európai Bizottság tartózkodni fog az újabb korlátozások bevezetésétől mindaddig, amíg Ukrajna hatékony intézkedéseket hoz, és azok teljes mértékben működnek" - közölte a brüsszeli testület.