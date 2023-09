Illegális bevándorlás

Belügyminiszter: Horvátország nem hagyja, hogy a migránsok feltorlódjanak az országban

Megértik a helyi lakosok aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a világ más részeiről egyre többen érkeznek a megyébe és a városba, valamint szinte az összes európai országba. 2023.09.16 12:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Horvátország nem hagyja, hogy a migránsok feltorlódjanak az országban - jelentette ki Davor Bozinovic horvát belügyminiszter pénteken a boszniai határhoz közeli, Károlyváros megyei Slunj városában, amely az utóbbi időben nagy migrációs nyomásnak van kitéve.



"A biztonság egyetlen pillanatban sem volt veszélyben a megyében, szinte egyetlen bűncselekményt sem regisztráltak, és nagyon kevés olyan szabálysértés történt, amelyben felmerült volna a gyanú, hogy az elkövetők migránsok lehettek" - mondta a tárcavezető, miután személyesen tájékozódott a terepen.



Hozzátette ugyanakkor: megértik a helyi lakosok aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a világ más részeiről egyre többen érkeznek a megyébe és a városba, valamint szinte az összes európai országba.



A migránsokat regisztrálni kell Horvátországban. Ehhez időre és térre van szükség - magyarázta.



Rámutatott: ha száz vagy több migráns érkezik a városi rendőrkapitányságra, időbe telik, amíg mindegyikükkel egyénileg elbeszélgetnek, ujjlenyomatot vesznek tőlük, és beviszik az európai adatbázisba. A migránsok addig parkokban várakoznak, ahol a gyerekek játszanak, ami rossz érzést kelthet a helyi lakosokban. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy regisztrációs központot hoznak létre Dugi Dolban, egy elhagyott laktanyában, hogy tehermentesítsék a városközpontokat - mondta.



Jelezte: naponta elemzik a migrációval kapcsolatos helyzetet, döntéseket hoznak, erőket vetnek be, megerősítik a rendőrségi jelenlétet a külső határokon, és megoldásokat keresnek annak érdekében, hogy az állampolgárok is úgy érezzék, a rendőrség teljes ellenőrzés alatt tartja helyzetet.



Horvátország racionális megközelítést alkalmaz, és nem hagyja, hogy a migránsok feltorlódjanak az országban - hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a schengeni külső határokat 6500 határőr és további 2000 rendőr védi, akiket szükség szerint a legnagyobb migrációs nyomás alatt lévő területekre vezényelnek.



Kiemelte: Európának aktívabbnak kell lennie az afrikai és közel-keleti országokkal fenntartott kapcsolataiban, és meg kell találnia a módját annak, hogy a források újraelosztásával segítse az embereket abban, hogy ne hagyják el ilyen nagy számban származási országaikat.



"Ez egy globális probléma, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is foglalkozni fognak vele" - húzta alá végezetül.



A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Bosznia-Hercegovinába, onnan Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.