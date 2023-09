Illegális bevándorlás

Matteo Salvini a haditengerészetet vetné be az illegális migránsok megállítására

Nem szabad megismétlődnie annak, ami a héten Lampedusa szigetén zajlott le több ezer migráns majdnem egy idejű érkezésével - hangsúlyozta. 2023.09.15

A rendkívüli migrációs helyzetben rendkívüli válaszra van szükség Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője szerint, aki a Rete4 olasz tévécsatornának nyilatkozott csütörtök este, és a haditengerészet bevetését is felvetette.



Matteo Salvini úgy vélte, több megoldás is létezik a tömeges migráció megállítására, "semmilyen beavatkozást nem szabad kizárni" - tette hozzá.



Nem szabad megismétlődnie annak, ami a héten Lampedusa szigetén zajlott le több ezer migráns majdnem egy idejű érkezésével - hangsúlyozta.



Korábban Salvini az országgal szembeni hadüzenetnek nevezte azt, hogy egy nap leforgása alatt több mint száztíz csónak érkezett több mint ötezer emberrel. Salvini úgy vélte, "nem spontán jelenségről van szó, a tömeges indulásoknak rendezői vannak".



Matteo Salvini az interjúban kifejtette, a migránsokat szállító észak-afrikai és olasz bűnszervezetek együttműködnek a Földközi-tenger déli és északi partján.



A Liga vezetője, korábbi belügyminiszter, aki jelenleg a kikötőkért is felelős infrastrukturális és közlekedési tárcát irányítja, hozzátette, az a benyomása, hogy az emberkereskedők mellett egyes európai országok is hozzájárulnak a mostani migrációs áramlathoz a bevándorlókat szállító civilszervezetek támogatásával. Hozzátette, azokra a kormányokra gondol, melyek euró milliókkal finanszírozzák egyes szervezetek tengeri misszióit.



Salvini megjegyezte: őt bíróság elé állították, mert 2018-ban nem engedte partra szállni az Open Arms spanyol hajón érkezőket, amelyet Barcelona önkormányzata támogat - mondta a jobboldali politikus. Hangoztatta, Németország támogat olyan civil szervezeteket, amelyek Olaszországban teszik partra a menedékkérőket.



Határozottabb fellépést sürgetett az illegális bevándorlás megállítására Andrea Crippa a párt országos főtitkár-helyettese is, aki szerint Giorgia Meloni kormányfő mostanáig követett "diplomáciai erőfeszítése nem működik". Crippa az affaritaliani hírportálnak kifejtette, hogy Meloni a kiindulási és tranzitállamokkal való megállapodásban látja a megoldást, de a nyáron Tunéziával tető alá hozott egyezmény kudarcba fulladt, az észak-afrikai állam nem állította le az indulásokat.



"A diplomáciai út a semmibe vezetett, egy nap alatt közel hatezren érkeztek, a tunéziai kormány egyértelműen hadüzenetet küldött Olaszországnak" - jelentette ki Andrea Crippa.



Lampedusa négyszáz fős menekülttáborában továbbra is több mint négyezren szoronganak. A többségében közép-afrikai és tunéziai fiatal férfiak be sem férnek a regisztrációs központba, a tábor körül telepedtek le a szabad ég alatt, ahol a vöröskereszt igyekszik őket ellátni.