Diplomácia

Kim Dzsongun szemügyre vette az orosz katonai repülőket

Az oroszországi látogatáson tartózkodó Kim Dzsongun észak-koreai vezető pénteken reggel különvonatával megérkezett Komszomolszk-on-Amurba, ahol megtekintett egy repülőgépgyárat - jelentette az orosz TASZSZ hírügynökség.



Az orosz Távol-Keleten, a Habarovszk régióban lévő, Jurij Gagarinról elnevezett gyárban Szu-35-ös és Szu-57-es katonai repülőket, valamint Szuhoj Superjet 100-típusú polgári gépeket is készítenek - írta a TASZSZ.



Kim Dzsongunt a gyárlátogatásra Gyenisz Manturov miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter is elkísérte. A látogatásról az észak-koreai médiában megjelent fotókon Kim a gyárban észak-koreai katonai parancsnokok társaságában látható.



Kim Dzsongun Vlagyimir Putyin meghívására érkezett Oroszországba, és szerdán személyesen is találkozott az orosz elnökkel a Vosztocsnij űrközpontban.



Kmszomolszk-on-Amurt elhagyva programja szerint várhatóan Vlagyivosztokba utazik tovább, ahol megszemléli az orosz Csendes-óceáni Flottát.