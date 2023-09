USA

Vádat emeltek Joe Biden fia ellen tiltott fegyverbirtoklás miatt

Vádat emelt a különleges ügyész Hunter Biden ellen tiltott fegyverbirtoklás bűncselekménye miatt csütörtökön, miután nyáron összeomlott az amerikai elnök fiát a bírósági eljárástól megmenteni hivatott vádalku.



A Delaware állam szövetségi bíróságán iktatott vádirat három vádpontból áll, és David Weiss, az elnök fia elleni különböző vizsgálatokat 2018 óta vezető ügyész jelezte, hogy adóbűncselekmény miatt további vádemelések lehetségesek Washingtonban vagy Kaliforniában, Hunter Biden lakóhelyén.



A tiltott fegyverbirtoklás vádjának alapja, hogy Hunter Biden 2018 októberében Delaware államban egy kézi lőfegyver, egy Colt Cobra típusú pisztoly vásárlása közben hamisan töltötte ki az ilyen esetekre előírt nyomtatványt, és azon azt állította, hogy nem rendszeres kábítószer-használó, illetve nem kábítószerfüggő. Az amerikai törvények alapján ilyen személyek nem birtokolhatnak lőfegyvert.



A Hunter Bident érintő fegyverügy létezéséről először 2021-ben a Fox News hírtelevízió számolt be egy 2018 októberéből származó rendőrségi jelentésre hivatkozva, amely szerint a vádiratban szereplő fegyvert egy szeméttárolóban találták meg.



David Weiss különleges ügyész, aki korábban szövetségi ügyészként vezette a vizsgálatot, idén júniusban vádalkut kötött Hunter Biden védőivel, aminek alapján az elnök fia elkerülte volna a börtönt, amennyiben bűnösnek mondja magát két kisebb súlyú adóbűncselekmény vádjában, azaz kétszer 100 ezer dollár adó befizetésének elmulasztásában. Az alku részeként a fegyverbirtoklásra vonatkozó vádemelést és a bírósági tárgyalást az ügyész mellőzte volna, egy úgynevezett megelőző eljárás keretében.



A bíró júliusban elutasította a vádalkut, annak szokatlanságára hivatkozva, különösen arra a kitételre, miszerint a jövőben Hunter Bident más ügyben sem állíthatták volna bíróság elé.



Hunter Biden kulcsszereplője a kongresszusi republikánusok vizsgálatának is, amely arra irányul, hogy milyen körülmények között jutottak a Biden család tagjai - iratok tanúsága szerint - több mint 20 millió dollárhoz külföldi vállalkozásoktól, így Ukrajnából, részben abban az időben, amikor Joe Biden ukrajnai ügyekért is felelős alelnök volt, fia pedig a Burisma ukrán energiavállalat igazgatósági tagja.



Kedden a kongresszus alsóházának, a republikánus többségű képviselőháznak az elnöke, Kevin McCarthy az elnök hivatali eltávolítására irányuló eljáráshoz - impeachmenthez - vezető előzetes vizsgálatot kezdeményezett arra hivatkozva, hogy az eddigi vizsgálódások megalapozzák a hivatali visszaélés gyanúját.