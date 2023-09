Franciaország

Novemberben bíróság elé kell állnia a francia igazságügyi miniszternek

November 9. és 17. között tartják Eric Dupond-Moretti francia igazságügyi miniszter perét egy összeférhetetlenségi gyanú miatt a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó francia köztársasági bíróságon (CJR) - jelentette be csütörtökön a semmítőszék főügyésze.



Ez az első alkalom, hogy hivatalban lévő francia kormánytagnak bíróság elé kell állnia.



A 62 éves tárcavezetőt azzal vádolják, hogy a miniszteri hivatalát arra használta fel, hogy leszámoljon azokkal a vizsgálóbírókkal, akikkel korábban, amikor ügyvédként tevékenykedett, konfliktusba került.



Eric Dupont-Moretti ellen azért indult két és fél évvel ezelőtt nyomozás, mert a 2020. nyári kinevezését követően vizsgálatot indított a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló országos ügyészség három vizsgálóbírója ellen, amiért több sztárügyvéd, köztük a jelenlegi tárcavezető híváslistáit is átvizsgálták, amikor megpróbálták azonosítani, hogy ki értesítette Nicolas Sarkozy volt államfőt arról, hogy az egyik ellene folyó vizsgálatban lehallgatják a mobiltelefonját. Az informátort nem tudták azonosítani. Az exelnököt és ügyvédjét azóta egy év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de mindketten fellebbeztek a döntés ellen.



A miniszter ellen 2021 januárjában indított eljárást a CJR a három, általa vizsgálat alá vont vizsgálóbíró és egy korrupcióellenes szervezet, az Anticor kezdeményezésére, akik szerint összeférhetetlen a miniszter vizsgálódása korábbi ügyvédi tevékenységével.



A tárcavezető fellebbezett a döntés ellen, de kérelmét a semmítőszék július 28-án visszautasította.



A CJR előtti eljárás és annak kimenetele akár véget is vethet Eric Dupond-Moretti politikai karrierjének, akinek kinevezése általános meglepetést okozott 2020-ban. Elisabeth Borne miniszterelnök azonban július végén jelezte, hogy "teljes bizalmát" élvezi a miniszter.



Eric Dupont-Moretti jelezte, hogy tudomásul vette a hatósági döntést, és "bizalommal várja meghallgatását a bíróságon", amely szerinte rá fog arra világítani, hogy nem volt semmilyen összeférhetetlenség az ügyben.



A tárcavezető kezdeményezésére a vizsgálóbírók ellen indított vizsgálat egyébként nem talált szabálytalanságokat, a bírókat nem szankcionálták.