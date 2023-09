Társadalom

A horvát kormány újabb intézkedési csomagot fogadott el a megélhetési költségek enyhítésére

A kormány továbbra is befagyasztja az energiahordozók, illetve korlátozza az alapvető élelmiszerek árát, valamint egyszeri támogatásokat nyújt a veszélyeztetett csoportok számára. 2023.09.15 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A horvát kormány csütörtöki ülésén elfogadta a megélhetési költségek emelkedése okozta válság enyhítésére kidolgozott ötödik átfogó intézkedési csomagját, amellyel továbbra is befagyasztja az energiahordozók, illetve korlátozza az alapvető élelmiszerek árát, valamint egyszeri támogatásokat nyújt a veszélyeztetett csoportok számára.



Andrej Plenkovic miniszterelnök - a horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint - a kormányülésen elmondta: a háztartásokat és a gazdaságot az árak emelkedésével szemben védő új intézkedéscsomag a társadalom és a gazdaság valamennyi fontos szereplőjével folytatott széles körű egyeztetés eredménye, amelynek fő célja a kedvező energiaárak fenntartása és az infláció elleni védekezés.



Az új csomag három alapvető célt határoz meg, amelyek legnagyobb része az energiaárak emelkedésének mérséklésére vonatkozik. Erre 288 millió eurót biztosítanak, az infláció elleni védekezésre 116 millió eurót, szociális juttatásokra és támogatásokra pedig 60 millió eurót irányoztak elő.



Az új intézkedéscsomag részeként október elsejétől a következő hat hónap időtartamra változatlan marad az áram ára a háztartások, a mikro-, kis- és középvállalatok, a közintézmények, az iskolák, az óvodák és a kórházak, valamint az önkormányzatok, vallási intézmények, egyesületek és kommunális vállalatok számára.



A nagyvállalkozások esetében az áram tarifáját a piaci viszonyok határozzák meg. Komolyabb drágulás esetén beavatkozik a kormány - mondta a kormányfő.



A földgáz ára a még márciusban egy év időtartamra elfogadott csomag alapján jövő év áprilisáig marad változatlan a háztartások, az állami intézmények, az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek, valamint minden, legfeljebb 10 gigawattóra (GWh) éves átlagos fogyasztású mikro-, kis- és középvállalkozás számára.



Az intézkedések második részében a kormány korlátozta egyes alapvető élelmiszerek árát. A korábbi nyolc termékből álló kosarat most 30 termékre növelte, amelyek összértéke több mint 20 százalékkal csökken.



Zágráb továbbá egyszeri juttatásban részesíti azokat a nyugdíjasokat, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 700 eurót. A támogatás összege a nyugdíjak nagyságától függ. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 160, a legmagasabb nyugdíjjal rendelkezők 60 eurót kapnak.



A szociális segélyben részesülők 150 euró, a munkanélküliek 100 euró egyszeri támogatásban részesülnek. Kétszázhatvanöt euróra jogosultak a földrengés miatt még mindig ideiglenes szállásokon élők is.



Októberben egyszeri gyermeknevelési támogatást kapnak továbbá a családok. A gyermekek számától függően ez 50 eurótól 300 euróig terjedhet.

A kormány döntése alapján folytatódik az energiaár-emelkedés szociális szolgáltatókra gyakorolt hatásának mérséklése: ezek az intézmények és szervezetek a felhasználók számától függően havi 70-540 euróban részesülnek.



A kabinet 70 eurót ad a veszélyeztetett energiavásárlók havi kártalanítására, továbbá 111 ezer diák számára a közétkeztetés napi árát továbbra is 0,86 euróban rögzítette.



A gazdálkodók számára a kormány 60 millió euró értékben nyújt támogatásokat.