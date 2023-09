EU

Az EB felfüggesztheti Románia hozzáférését az uniós forrásokhoz

Marcel Bolos román pénzügyminiszer szerint az Európai Bizottság felfüggesztheti a Románia által igényelt kifizetéseket a kohéziós alapokból és a helyreállítási tervből is a tervezettnél jóval magasabb államháztartási hiány miatt.

Románia 4,4 százalékos GDP-arányos deficittel tervezte meg az idei költségvetést, de már az első negyedév után kétségessé vált, hogy tartható-e a hiánycél. A bukaresti koalíciós kormány azóta halogatja a deficit mérséklését célzó intézkedésekről szóló döntést.



"Ha nem hozzuk meg ezeket az intézkedéseket, ugyanolyan helyzetbe kerülhetünk, mint 2010-ben" - figyelmeztetett a pénzügyminiszter a Digi24.ro portálnak adott szerdai interjújában. Bolos felidézte: a 2008-ban kitört gazdasági világválság idején Románia kénytelen volt hitelt felvenni a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF).



A pénzügyminiszter már a lemondásával fenyegetőzött a napokban, állítása szerint azért, mert a kormánykoalíció nem képes dűlőre jutni a szükséges megszorítások ügyében. "Be akartam nyújtani a lemondásomat, mert egyetlen tervezett intézkedéssel sem tudok haladni. (.) Közöltem, hogy ha mi, belföldön nem vagyunk képesek meghozni ezeket az intézkedéseket, akkor külső segítségért fogunk folyamodni az IMF-hez" - jelentette ki Bolos.



Szerinte katasztrofális következményekkel járhat, ha a bukaresti kormány nem lép. "Hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Unió által végzett modellezés nem sok jót jósol. A költségvetési hiány aggasztó szintre emelkedik. Előrevetítették, hogy mi vár ránk: az uniós források felfüggesztése, az összesé, a kohéziós alapoké és az országos helyreállítási tervé is. Az óra ketyeg" - figyelmeztetett a pénzügyminiszter.



Marcel Bolos kijelentette: ha a kormány nem vezeti be mihamarabb a megszorító intézkedéseket, a költségvetési hiány az év végére a GDP 6,87 százalékára nőhet.



Az eddig közzétett tervek szerint Ciolacu-kabinet az állami kiadások csökkentése mellett többek között egy sor ágazati adókedvezmény megszüntetésére készül, illetve az éves árbevétel 1 százalékával megegyező forgalmi adó kivetését tervezi a nagyvállalatokra és a bankokra. A népszerűtlen döntések meghozatalát az is hátráltatja, hogy 2024-ben helyhatósági és parlamenti választások is lesznek Romániában.



Románia túlzottdeficit-eljárás alatt áll. A 2022-es költségvetési hiány 5,75 százalék volt. A bukaresti kormány vállalta, hogy idén 4,4 százalékra mérsékeli a GDP-arányos deficitet, 2024-ben pedig leszorítja 3 százalékra.