Koronavírus-járvány

Az amerikai járványügyi hatóság határozottan ajánlja a frissített vakcinák felvételét

Határozottan ajánlja a frissített Covid-19 elleni védőoltások felvételét az amerikaiak számára a szövetségi közegészségügyi szervezet - derül ki a szervezet tájékoztatásából.



A Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) igazgatója, elfogadva a szervezet tanácsadóinak javaslatát helyi idő szerint kedd este arra hívta fel a figyelmet, hogy az új vakcina minden, 6 hónaposnál idősebb ember számára erősen ajánlott. Az is elhangzott, hogy egyes gyártók oltásai már szerdán rendelkezésre állnak, az amerikaiak többsége számára ingyenesen. Azok is térítés nélkül juthatnak hozzá, akik nem rendelkeznek egészségbiztosítással.



A koronavírus-fertőzések és a kórházi ápolásra szorulók száma a nyár második felében növekedésnek indult az Egyesült Államokban, arra késztetve egyes iskolákat, és egyetemeket, hogy a kezdődő tanévben ismét kötelezővé tegyék a maszkviselést oktatási időben.



A Covid-19 miatt kialakult súlyos megbetegedések száma az elmúlt két évben visszaesett, de járványügyi illetékesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a vírus következtében változatlanul minden héten több ezren kerülnek kórházba és több száz halálos áldozatot is követel a betegség.



A járványügyi központ által idézett, augusztusban megjelent közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy az amerikai felnőttek 42 százaléka biztosra, vagy valószínűre mondta, hogy beoltatja magát a frissített vakcinával. Ugyanakkor egy évvel ezelőtt, az akkori frissített oltásokat ténylegesen csak az amerikai felnőtt lakosság 20 százaléka adatta be magának.