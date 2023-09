Illegális bevándorlás

Több mint hatezren vannak már Lampedusán

Nagyon magas a gyerekes családok száma, akik gyors áthelyezésre szorulnak a betegekkel és a törékenyebb emberekkel együtt. 2023.09.13

Feszült a helyzet a dél-olaszországi Lampedusa kikötőjében és menekültközpontjában, ahol kevesebb mint két nap alatt több mint hatezer ember zsúfolódott össze - közölte a tábort kezelő olasz vöröskereszt szerdán.



A lampedusai regisztrációs központot júniustól üzemeltető vöröskereszt szerda délelőtti adatai szerint több mint hatezren tartózkodnak az alig négyszáz főre tervezett táborban. A szervezet kiemelte, hogy nagyon magas a gyerekes családok száma, akik gyors áthelyezésre szorulnak a betegekkel és a törékenyebb emberekkel együtt.



A vöröskereszt hangsúlyozta, hogy a befogadó rendszer képtelen ekkora tömeget ellátni. A hatóságoktól azt kérte, minél gyorsabban szállítsák el az embereket a szigetről. "Mostanáig az érkezők áthelyezésével ellenőrzés alatt lehetett tartani a helyzetet. Humanitárius szempontból is fontos, hogy a központban tartózkodók száma ne lépjen túl egy kritikus szintet" - hangoztatta Francesca Basile, a vöröskereszt migrációs operatív egységének felelőse.



Kedden 112 csónak között ki a hatezer lakosú Lampedusán, melyekkel több mint négyezren érkeztek, szerda nulla órától pedig már további több mint 1600 ember ért partot.



Lampedusán az utóbbi órákban partot érők egy része továbbra is a kikötőben tartózkodik arra várva, hogy elszállítsák őket. Amikor üres busz érkezik, megrohanják. Többen a kevésnek talált élelmiszeradag miatt emelték fel szavukat, mások a forróságban a kikötő vizébe ugrottak hűsölni. Vízfecskendőkkel frissítik az embereket, a turisták vizet visznek a tűző napon elhelyezett embereknek.



Az egyik csónaknak a helyiek nyújtottak segítséget, amikor kedd este a parti szikláknak ütközött. A sziget kicsi orvosi rendelőjét szülőszobává alakították át, ahol egy szerdán érkezett negyven éves nő, aki Új-Guineából tette meg az utat Lampedusáig, gyermeket hozott világra. Az utóbbi egy hónapban ez volt a harmadik partra szállás után született gyerek.



Ezzel egy időben egy mentési akcióban vízbe esett öt hónapos csecsemőt nem tudtak megmenteni.



Apokalipszishez hasonlította a helyzetet a helyi plébános, Carmelo Rizzo, aki szerint drámai az egészségügyi és köztisztasági helyzet is. A többi között a túl sok ember miatt akadozik a hulladék elszállítása is.



A hatóságok minden eszközzel a migránsok áthelyezésén dolgoznak: hétszáz embert vittek át a szicíliai Porto Empedocléba, ahonnan 250 embert Lombardiába, 185-t pedig Venetóba szállítottak tovább.

Domenico Pianese, a Coisp rendőrszakszervezet főtitkára kijelentette, hogy a több mint hatezer ember nem jelenti azt, hogy nem fognak még többen érkezni. Elfogadhatatlannak nevezte Berlin és Párizs bejelentését miszerint nem vesznek át több migránst Olaszországból. A rendőr érdekképviselet vezetője hangsúlyozta, hogy a Tunéziából érkező hajók, csónakok majdnem kizárólag mind Szfáksz kikötőjében szállnak vízre. "Ez közismert. Akkor miért nem tesz egyetlen EU-tagállam se semmit az indulások megfékezésére, mielőtt kezelhetetlenné válik a helyzet?" - tette fel a kérdést Pianese.



Korábban a Die Welt című német napilap idézett belügyi forrásokat, melyek szerint Berlin ideiglenesen felfüggesztette az olaszországi menedékkérők átvételét. Berlin arra hivatkozik, hogy Róma kilenc hónapja nem veszi vissza azokat, akik Olaszországban léptek be Európába, de Németországból kiutasítják őket, mivel menedékkérelemre nem jogosultak.



A francia belügyminiszter Gérald Darmanin is bejelentette, hogy teljesen le akarja zárni a migránsok előtt a francia-olasz határátkelést az érkezések száz százalékos növekedése miatt. Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani az európai szolidaritásra hivatkozva együttműködést sürgetett.