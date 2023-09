Bűnügy

Kéthetes hajsza után elfogták a Pennsylvaniában megszökött veszélyes bűnözőt - videó

Két hét után szerdán elfogták azt a gyilkosság miatt elítélt férfit, aki a falon átmászva szökött meg Pennsylvania állam egyik börtönéből az Egyesült Államokban.



A Danelo Cavalcante után indult hajtóvadászatban több száz ember vett részt, de a rendőrök gyűrűjéből többször sikerült kijutnia. A múlt héten egy lopott furgonnal próbált menekülni. 14 napon keresztül otthonokból zsákmányolt ruhákkal próbálta megváltoztatni kinézetét, és lopott élelmen élt, valamint egy garázsból eltulajdonított puskával fegyverezte fel magát. Különböző biztonsági és térfigyelő kamerák felvételein tűnt fel időről-időre, amelyek segítségével a hatóságok nyomon tudták követni a mozgását.



Az üldözött bűnözőnek Chester megye körzetét nem sikerült elhagynia, egy erdős területen próbált rejtőzni.



Az elmúlt két hétben a hatóságok rendszeresen körültekintésre és óvatosságra szólították fel a lakosságot, és arra, hogy tartsák zárva lakásuk bejáratait és gépkocsijukat, valamint arra is figyelmeztetve, hogy a bűnözőnek fegyvere van és veszélyes. Az elmúlt napokban feltételezett tartózkodásának körzetében az iskolákat is bezárták.



Szerda reggeli elfogásakor Cavalcante szürke hosszú ruhát viselt, a felvételek a különleges rendőri egység tagjainak gyűrűjében mutatták.



A brazil állampolgárságú Danelo Cavalcantét Pennsylvania államban élettársa meggyilkolása miatt ítélték el, amikor megszökött a megyei börtönből arra várt, hogy a tárgyalás lezárása után az állami börtönbe átszállítsák.



A 34 éves férfi illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban, miután hazájából is menekülnie kellett, mert Brazíliában egy másik gyilkossággal összefüggésben körözték.