Szlovákia

Szlovák exminiszterek verekedtek össze élő adásban - videó

Elszabadultak az indulatok a Smer-SD sajtótájékoztatóján, miután Robert Ficóék beszéde közben megjelent a helyszínen Igor Matovic, az OˇaNO elnöke. 2023.09.13 14:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Smer-SD a menekültválsággal és a határlezárás szükségességével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót szerdán reggel, amikor Ficóék beszédét megszakította Igor Matovič. A korábbi kormányfő és expénzügyminiszter egy terepjáróval gurult be a háttérbe, és megafonon keresztül kezdte mondani a magáét, többször is maffiának nevezve a Smert - írja a Paraméter.



Matovič az ismert szlogenjét hangoztatta: "Mi nem adjuk el magukat a maffiának". Emellett korábbi sérelmeket hozott fel még azokból az időkből, amikor a Smer volt kormányon. Azt hangoztatta, pontosan a Smer-SD készítette elő azt a törvénymódosítást, amely alapján igazolást adnak a migránsoknak, és a párt most ezt a törvényt bírálja.



Természetesen nem kellett sokat várni a korábbi háromszoros miniszterelnök Robert Fico és párttársai reakciójára: körbevették az autót, Matovič pedig egyebek mellett a korábbi smeres belügyminiszterrel, Robert Kaliňákkal is közvetlen konfliktusba került.



A felvételek szerint a két politikus először csak ordibált egymással, majd dulakodásra is sor került. Matovič mellkason rúgta Kaliňákot, amire a Smer egy másik képviselője, Richard Glück ütéssel válaszolt.