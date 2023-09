Diplomácia

Kim Dzsongun: Phenjan támogatja Moszkvát az imperializmus elleni közdelemben

Észak-Korea támogatja Oroszországot az imperializmus elleni küzdelemben - jelentette ki Kim Dzsongun észak-koreai vezető szerdán a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Vosztocsnij űrközpontban folytatott megbeszélései elején.



"Tovább akarjuk fejleszteni a kapcsolatokat, mindig is támogattuk Putyin és az orosz kormány döntéseit. Remélem, mindig együtt leszünk az imperializmus elleni küzdelemben és a szuverén állam építésében" - hangoztatta Kim a találkozó nyilvános részén, kamerák előtt.



Mint mondta, Oroszország "szent háborút indított, hogy megvédje állami szuverenitását és megvédje biztonságát a hegemonikus erők ellen", amelyek szembeszálltak vele. Kifejezte meggyőződését, hogy a találkozó új szintre emeli a két ország együttműködését. A politikát, a gazdaságot és a kultúrát említette meg a tárgyalások témájaként.



Putyin, aki emlékeztetett rá, hogy elsőként a Szovjetunió ismerte el a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, egyebek között arról beszélt, hogy a gazdasági és humanitárius együttműködés aspektusait fogja megvitatni vendégével. Az orosz elnök korábban - újságírói kérdésre válaszolva - azt mondta, hogy minden kérdést sorra vesznek, kapkodás nélkül.



A tárgyalóküldöttségekben helyet kapott mindkét ország külügy- és védelmi minisztere, más magasrangú tisztségviselők mellett. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy a felek nem írnak alá megállapodásokat.



A két vezető az eszmecsere előtt egyebek között megtekintette az Angara nehéz hordozórakéta összeszerelését, valamint indítóállásának építését. Putyin megmutatta Kimnek az általa és más vezető orosz kormányzati tisztviselők által használt Aurus limuzint is.



Az észak-koreai vezető kalauzolásában részt vett Jurij Trutnyev miniszterelnök-helyettes, aki egyúttal elnöki megbízott is a Távol-keleti Szövetségi Körzetben, Jurij Boriszov, a Roszkozmosz vezérigazgatója, és Nyikolaj Nyesztcsuk, az orosz állami űrvállalat földi űrinfrastruktúra-berendezések hasznosításával foglalkozó központjának vezérigazgatója.