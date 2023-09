A Vosztocsnij űrközpontban találkozott Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun - videó

A távol-keleti Vosztocsnij űrközpontban találkozott szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető.



Az orosz államfő egy hordozórakéta-összeszerelő épület bejáratánál fogadta vendégét. A két vezető az űrközpont megtekintése után ül majd le tárgyalni négyszemközt és a delegációk kíséretében.



Az objektumok körbejárásáról bőséges képanyagban számolt be a Rosszija 24 hírtelevízió. Putyin újságíróknak arra a kérdésére felelve, hogy segít-e majd Oroszország Észak-Koreának, kijelentette:



"Ezért utaztunk el ide. A KNDK vezetője nagy érdeklődést mutat a rakétatechnológia iránt, ők (az észak-koreaiak) az űrkutatást is igyekeznek fejleszteni".



Az orosz elnök a vendégét üdvözölve örömét fejezte ki amiatt, hogy a látogatás Észak-Korea " megalakulásának 75. évfordulóján, a nagy felszabadító háborúban aratott győzelem 70. évfordulóján és a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóján valósul meg".



A vosztocsniji csúcstalálkozó napján az NHK japán hírtelevíziónak tokiói katonai forrásokra hivatkozó jelentése szerint Észak-Korea két ballisztikus rakétát bocsátott fel.



Putyin Vlagyivosztokból repült Vosztocsnijba, Kim Dzsongun pedig vonattal érkezett az az amuri régióban kiépített űrkomplexumba.



Kim először 2019 áprilisában kereste fel Oroszországot, akkor Vlagyivosztokban járt páncélozott vonatjával.

Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un exchanged a warm handshake during their historic meeting at the Vostochny Cosmodrome.#Russia | #NorthKorea | #VladimirPutin | #KimJongUn pic.twitter.com/IB6xyCk0uX