Putyin: a távol-keleti régió fejlesztése a legfőbb prioritás a 21. században

Az orosz elnök szerint nemcsak megtartani kell ezt a régiót, hanem fejleszteni is, és erőforrásait az állam javára fordítani. 2023.09.12 12:37 MTI

Az orosz távol-keleti régió fejlesztése a legfőbb prioritás a 21. században Moszkva számára - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.



Putyin szerint nemcsak megtartani kell ezt a régiót, hanem fejleszteni is, és erőforrásait az állam javára fordítani. Az elnök a pénzügyi kapcsolatok rendszerének tönkretételével vádolta meg a Nyugatot, és azt mondta, hogy az orosz hatóságok a megváltozott világgazdasági feltételek miatt fokozták tevékenységüket a Távol-Keleten.



Elmondta, hogy a távol-keleti területeknek még csak 35 százalékán tárták fel a természeti kincseket, ezért ki kell rájuk terjeszteni a geológiai feltárási programot, és a többszörösére kell növelni a kitermelő iparágak kapacitását, beleértve a ritka nyersanyagokra szakosodottakét is. Hangsúlyozta, hogy ezzel párhuzamosan az ásványkincsek ipari feldolgozását és ezzel a hozzáadott értéket is növelni kell.



Az energetikai projektekről szólva szükségesnek mondta a Kínába vezető Szibéria Ereje és a Szahalin-Habarovszk-Vlagyivosztok gázvezeték egységes rendszerbe kapcsolását. Feladatként nevezte meg, hogy 2030-ra az oroszországi sarkvidéki övezetben megháromszorozzák a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, amelyet évi 64 millió tonnára kell növelni.



Közölte, hogy folytatódik a Bajkál-Amur és a Transzszibériai vasútvonal korszerűsítése. Szükségesnek nevezte az ütem fokozását, egyebek között koncessziós mechanizmusok és magántőke bevonása révén. Az ígérte, hogy Szibérián és a Távol-Keleten keresztül nagysebességű autópályák vezetnek majd a Csendes-óceánig, és egységes közlekedési folyosó jön létre. Mint mondta, az év végig véglegesíthetik a Vosztocsnij űrállomás fejlesztésének harmadik fázisát.



Az orosz gazdaság egészéről szólva azt mondta, hogy nem lesz újraállamosítás, amitől a vállalkozások tartanak. Kifejtette, hogy a rubel árfolyamát kezelhető tényezők befolyásolják, hozzátéve, hogy nem lesznek "hirtelen mozdulatok" az ezzel kapcsolatos kérdések megoldásában. Putyin szerint az irányadó árfolyam növelése csökkenti az inflációt, bár visszafogja a gazdaságot.



Elmondta, hogy Oroszország bevételei már a külföldön befagyasztott devizatartalékainak kétszeresét is meghaladták. Az elnök szerint a kormány egyelőre nem látja szükségét az adóemelésnek.



Hangsúlyozta a megállapodás szükségességét az üzleti szférával, hogy a vállalkozók rájöjjenek: Oroszország biztosabb bázis a számukra, és a tőkéjük kivitelével nem szabad még egyszer "rálépniük ugyanarra a gereblyére".