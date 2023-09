Katasztrófa

Több mint 2800 halálos áldozata van a marokkói földrengésnek

Spanyolország, Nagy-Britannia és Katar mentőcsapatai megérkeztek Marokkóba és megkezdték a mentési munkálatokat, miután pénteken az ország történelmének egyik legerősebb földrengése pusztított a térségben - tudatta a MAP marokkói hírügynökség.



A halálos áldozatok ismert száma jelenleg 2862, a sebesülteké 2562, de félő, hogy mindkét szám tovább emelkedhet - áll a legfrissebb, hétfő esti jelentésben.



Nem sokkal korábban még 2681 halottról és 2501 sebesültről lehetett tudni.



Abdel Latif Vehbe igazságügyi miniszter az al-Arabíja pánarab hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a mentőalakulatok továbbra sem tudnak eljutni néhány elszigetelt, hegyvidéki faluba. Hozzátette, hogy a hatóságok időközben tábori kórházakat húztak fel a földrengés epicentrumának térségében.



A mentőalakulatok arra figyelmeztettek, hogy a térségben általánosan elterjedt, hagyományos vályogtéglából épült házak miatt kicsi az esélye, hogy további túlélőket találjanak, mert az ilyen épületek szinte kivétel nélkül teljesen összeomlottak.



Nagy-Britannia 60 fős kutató- és mentőcsapatot küldött, amely felszereléseket és négy keresőkutyát is vitt a mentési műveletekhez - mondta Simon Martin rabati brit nagykövet. Marokkó vasárnap közölte, hogy elfogadja Spanyolország, Katar, Nagy-Britannia és az Egyesült Arab Emírségek támogatását.



Mindeközben fogytán az idő, hogy túlélőket találjanak. A szakértők 72 órás időablakról beszélnek, vagyis ennyivel a rengés után még nagy valószínűséggel találhatnak életben embereket a romok alatt. A helyi beszámolók szerint a földrengés sújtotta területek néhol még mindig elszigeteltek, mert az utakat földcsuszamlások zárták el.



Az ország történelmének legerősebb földrengése pusztított pénteken az észak-afrikai országban. A 7-es erősségű rengés epicentruma a közép-marokkói al-Hauz tartományban, Marrákestől 72 kilométerre délnyugatra volt.



Marrákesben több történelmi jelentőségű épület is megrongálódott. A rengést a fővárosban, Rabatban, Casablancában, valamint Agadirban is érezték.