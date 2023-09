Ukrajnai háború

Amerikai külügyminiszter-helyettes: az ukrán ellentámadás nehéz, de az előrehaladás lenyűgöző

Az ukrán fegyveres erők ellentámadása nehéz, de az elért előrehaladás lenyűgöző, figyelembe véve annak körülményeit - jelentette ki Victoria Nuland megbízott amerikai külügyminiszter-helyettes a Jaltai Európai Stratégia (YES) nemzetközi fórumon az Ukrinform ukrán hírügynökség hétfői jelentése szerint.



Nuland különösen az ukrán erők déli frontszakaszon kivívott eredményeiet tartotta figyelemreméltónak, annak ellenére, hogy az előrehaladás "kilométerről kilométerre halad". Ennek okát a poltikus abban látja, hogy az orosz erők néhány hónap alatt az elmúlt száz év legnagyobb védelmi rendszerét építették ki az általuk megszállt területek peremén.



"Meg kell értenünk, hogy mire van szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy felszámolja ezeket a védműveket, és ezt addig nem tudjuk megtenni, amíg Ukrajna nem száll szembe a védművekkel" - mondta, hozzátéve, hogy az orosz védekezést az amerikai és az ukrán kormány szoros együttműködésével lehet legyőzni.



Az amerikai kormány igyekszik együttműködni az ukrán vezetéssel, a harcokhoz nagy hatótávolságú tüzérséget, gépesített aknamentesítéshez való felszerelést és más eszközöket is biztosítanak.



A külügyminiszter-helyettes felidézte továbbá, hogy kormánya minden európai, ázsiai és afrikai partnerének kifejtette, milyen negatív következményekkel járna a globális biztonságra nézve, ha Ukrajna nem nyerné meg ezt a háborút.



"Ha Ukrajna nem győz, ha Putyin sikerrel jár, akkor ez a fajta gonoszság általánossá válik az egész világon. Ukrajna a demokrácia jó oldalán áll, és szüksége van a támogatásunkra" - magyarázta.



Az Ukrinform jelentése szerint Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője közben bejelentette, hogy Ukrajna ellentámadása a hideg és csapadékos időjárás beállta után is folytatódni fog.



Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes az ukrán erők délen és keleten végrehajtott újabb sikeres műveleteiről számolt be hétfőn a Reuters brit hírügynökség jelentése szerint. A politikus elmondta, hogy keleten, az orosz csapatok által májusban elfoglalt Bahmut körül csaknem két négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, ezzel a három hónapja tartó ellentámadás kezdete óta 49 négyzetkilométert szabadítottak fel a város közelében.



Az ukrán csapatok elfoglalták az Avdijivka várostól délre fekvő Opitne település egy részét is, és "részleges sikert" értek el Novomajorszke település közelében Donyeck megye keleti részén - mondta.



A déli frontszakaszon, ahol az ukrán erők az Azovi-tenger felé próbálnak előrenyomulni az orosz erők megosztására irányuló hadjáratban, Kijev 1,5 négyzetkilométert foglalt vissza az elmúlt héten - közölte Maljar.