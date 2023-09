Oroszország

Újraválasztották az összes hivatalban lévő orosz kormányzót, erősödött a kormánypárt a régiókban

Újraválasztották az összes hivatalban lévő és megbízott oroszországi regionális vezetőt a hétvégi választásokon a nem véglegesített eredmények szerint, a kormányzó Egységes Oroszország párt megerősítette pozícióit a regionális törvényhozások zömében, és megnyerte mind a négy szövetségi törvényhozási pótválasztást.



Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke közölte, hogy a választáson a 67 millió jogosultból 45 millió szavazópolgár vett részt, ami 43,5 százalékos részvételi arányt jelent.



A megerősített kormányzók többsége az Egységes Oroszország tagja. A legtöbb szavazatot, 86,64 százalékot Szmolenszk megye megbízott kormányzója, Vaszilij Anohin kapta, a kormánypárt képviseletében. Moszkvában Szergej Szobjanyin megőrizte polgármesteri székét a szavazatok 76,38 százalékával. Szobjanyin a választás előtti napokban több metró- és autópályaszakaszt avatott fel, utóbbiakat Vlagyimir Putyin elnök online részvételével.



A csaknem 3,3 millió fővárosi szavazó közül mintegy 2,7 millió online adta le voksát. Moszkvában a részvételi arány a hivatalos forrás szerint 42,5 százalékos volt. Ez meghaladja azt a 32 százalékot, amelyet 2013-ban mértek, amikor még Alekszej Navalnij, a jelenleg börtönbüntetését töltő ellenzéki politikus is szerepelt a választásokon.



Hakaszföldön, az egyetlen régióban, ahol a választás az előzetes várakozások szerint valódi izgalmakat tartogatott volna, a kormánypárt jelöltje, Szergej Szokolov betegségre hivatkozva visszalépett, és a hivatalban lévő kommunista Valentyin Konovalov a voksok 64,14 százalékával győzött. Az előző választáson Konovalov ellenzéki jelöltként indult, és a második fordulóban megszerezte a szavazatok 57,57 százalékát.



Orjol megyében szintén kommunista kormányzó, Andrej Klicskov győzött, a szavazatok 82,09 százalékával.



A regionális parlamenti választásokon előretört az Egységes Oroszország. Küzdelem a szavazatok 70 százalékos részereredménye alapján egyedül Hakaszföldön alakult ki, ahol a kommunisták 38,44, a kormánypártiak pedig 37,04 százalékon álltak. A helyi legfelsőbb tanácsban az Egységes Oroszországnak jelenleg - az előző megmérettetés alapján - 20, a kommunista pártnak pedig 12 mandátuma van.



A kormánypárt a legnagyobb arányban most az Ukrajnától tavaly elcsatolt területeken győzött: a donyecki régió pártlistáján az Egységes Oroszország 78, a luhanszkin 74,6, a zaporizzsjain 83, a herszonin pedig 74,8 százalékot kapott, de 70 százalék felett végzett Kemerovo és Ivanovo megyében, valamint Kalmükföldön is.



Az orosz belügyminisztérium szerint a választás eredményét befolyásoló szabálysértés nem történt, hat esetben indult büntetőeljárás. A Központi Választási bizottsághoz 281 panasz érkezett be.

A választásokra rányomta bélyegét, hogy háborús körülmények között számos, a Kreml irányvonalával szemben kritikus politikai csoportosulás és sajtóorgánum működését betiltották vagy ellehetetlenítették. Az esemény megfigyelésére az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nem kapott meghívást.



Három héttel a választások előtt előzetes letartóztatásba helyzeték Grigorij Melkonyjancot, a Golosz választásmegfigyelő csoport társelnökét azon a címen, hogy a szervezet együttműködik az Európai Választásmegfigyelő Szervezetek Hálózatával (ENEMO), amelyet Oroszországban 2021 szeptemberében a főügyészség nemkívánatos szervezetnek minősített. Magát a Goloszt az orosz igazságügyi minisztérium 2021 augusztusában a külföldi ügynökszervezetek közé sorolta.



A Golosz a Telegram-csatornáján közölte, hogy vizsgálatai szerint a választókra nyomást gyakoroltak, megfigyelőit pedig nem hagyták dolgozni a választási körzetekben.



Az Oroszországi Föderáció alkotmányába foglalt 89 régió közül 85-ben tartottak péntektől vasárnapig regionális és helyi választást. A voksolás során 26 kormányzói szék sorsa dőlt el - közülük 21-é közvetlen, öté pedig közvetett választáson. Emellett pótválasztást tartottak négy szövetségi egyéni képviselői körzetben, továbbá 20 regionális parlament képviselői helyeit osztották el, számos városi és helyi választás mellett.



Összesen több mint négyezer funkcióba több mint 81 ezer jelölt közül lehetett választani. Az aspiránsok közül több mint 70 ezer 20 párt színeiben indult, a többi függetlenként.



A hadiállapot ellenére először voksolhattak az orosz jogrend szerint annak a négy, Ukrajnától a háború folyamán elcsatolt területnek lakói, amelyet a nemzetközi közösség többsége nem fogad el Oroszország részeként.