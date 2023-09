Erőszak

Szlovák képviselőnőt molesztáltak Erdogan testőrei a pozsonyi elnöki palotában

Az SaS képviselőnője, Vladimíra Marcinková egy podcastban számolt be egy évekkel ezelőtt megélt borzalmas élményéről. Mindez még Andrej Kiska elnöki mandátuma alatt történt, amikor a török elnök, Recep Tayyip Erdogan Pozsonyba látogatott - írta a parameter.sk.



Marcinková 24 éves volt, amikor 2015-ben az elnöki palotában dolgozott Kiska mellett, az államfő regionális látogatásaival, de gazdasági témájú külföldi útjaival is foglalkozott. Abban az évben látogatott Szlovákiába a török elnök egy kétoldalú tanácskozásra. Szavai szerint a testőrök már észrevették őt az egyik tanácskozáson.



"Felfigyeltem a kellemetlen pillantásokra, ilyesmit megéltem már Mexikóban és Chilében is. Egyedüli szőkeként voltam jelen, nagyon kellemetlen volt, ahogy végigmértek némely férfiak" - mesélte.



A török elnök látogatásakor viszont ezzel nem ért véget a rossz élmény. Elmondta, hogy mikor befejeződtek a kötelezettségei a delegáltakkal, bement az irodájába dolgozni. Az egyik török testőr viszont benyitott, majd elindult felé anélkül, hogy bármit is szólt volna. Rögtön utána jött egy másik is. Azt kérdezte tőlük, mit szeretnének, mire ők azt válaszolták, hogy fotózkoni.

"Elővették a telefonjukat, mondván, hogy szeretnének egy fotót, de én azt mondtam, hogy köszönöm, nem. Közelebb jöttek, győzködtek, majd fogdostak, én pedig segítségért kiáltottam. Befogták a számat, de szerencsére a kiáltásomat meghallotta akkori kollégám, Pavol Sybila, aki a másik helyiségben volt" - szögezte le. Amikor Sybila belépett az irodába, megijedtek és abbahagyták, majd távoztak.



A Nový Čas felvette a kapcsolatot Sybilával is, aki megerősítette, amit Marcinková mondott. "Még egy órát ott maradtam vele, nehogy megismétlődjenek a történtek. Kellemetlen és váratlan dolog volt, mivel a legmagasabb szintű hivatalos találkozókon ilyesmire nem számít az ember" - fogalmazott.



"A diplomáciai szolgálat szintjén a nevemben azonnal panaszt tettünk a testőrség viselkedésére, de amennyire tudom, semmilyen válasz nem érkezett" - mondta. Hozzátette, mivel nem történt fizikai támadás, nem lett belőle rendőrségi ügy sem.



Erdogan testőrei Budapesten is agresszívan léptek fel, egy, a török elnök ellen tüntető férfivel szemben.