Németországnak több bevándorlóra van szüksége - kancellár

Németországnak sürgősen fel kell gyorsítania a szakképzett munkaerő beáramlását az EU-n kívülről - mondta Olaf Scholz kancellár szerdán törvényhozó kollégáinak. Az EU legnagyobb gazdasága nem tud fennmaradni a külföldi munkaerő folyamatos beáramlása nélkül - hangsúlyozta, miközben bemutatott egy komplex, "Németország-paktumnak" nevezett országos "modernizációs" programot.



Aki "azt állítja, hogy teljesen el tudunk boldogulni külföldi munkavállalók nélkül", az még soha nem beszélt egy középvállalkozóval vagy egy kórházüzemeltetővel - mondta Scholz beszédében, hozzátéve, hogy Németországban "a következő évtized közepéig" mintegy 13 millió munkavállaló fog nyugdíjba vonulni.



A kancellár ezután felszólította a szövetségi és regionális hatóságokat, hogy csökkentsék a bürokratikus akadályokat a leendő újonnan érkezők előtt. "Mindenkinek" - sürgette - ragaszkodnia kell a szakképzett munkaerő bevándorlásáról nemrég elfogadott törvényhez, "hogy... a grúziai ápolónőknek és az indiai informatikusoknak ne kelljen hónapokat várniuk vízumra vagy munkavállalási engedélyre".



Scholz azt is elmondta a törvényhozóknak, hogy kormánya "fontos előrelépéseket" tett az illegális bevándorlás elleni küzdelemben.



A kancellár "Németország-paktumát" hatalmas modernizációs projektnek szánja, amelyet Scholz "országos erőfeszítésként" jellemzett, hogy a gazdaságot újra a helyes útra terelje. Az átfogó csomag a különböző közigazgatási eljárások nagyszabású digitalizálásától és a gazdaságra nehezedő bürokratikus terhek csökkentésétől kezdve a "tiszta, biztonságos és megfizethető" energia biztosításán át a lakásépítés bővítéséig terjedő intézkedéseket tartalmaz.

Scholz javaslatait kommentálva Németország ellenzéki vezetője ragaszkodott ahhoz, hogy intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a munkajövedelem vonzóbb legyen a segélyeknél, és hogy az idősebb munkavállalók számára ösztönzőket teremtsenek arra, hogy hosszabb ideig megtartsák munkahelyüket.



"Mi, az ellenzék, természetesen hajlandóak vagyunk részt venni az ésszerű javaslatokban" - mondta Friedrich Merz, a legnagyobb ellenzéki erőt alkotó konzervatív parlamenti blokkhoz tartozó Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője. Továbbra is fenntartotta, hogy az "illegális bevándorlást" kell a legnagyobb problémaként kezelni a napirenden, hozzátéve, hogy először ezzel kell foglalkozni.



Merz azzal is vádolta Scholz kormányát, hogy "paternalizáló, atyáskodó" szemlélettel tekint az állam gazdaságban betöltött szerepére, hozzátéve, hogy Németország már eddig is "fuldoklott a bürokráciában".



A német állami statisztikai hivatal szerint a nettó bevándorlás az országba 2022-ben csaknem 1,5 millió embert tett ki. Tavaly összesen 2,7 millióan érkeztek Németországba, ebből csak Ukrajnából 1,1 millióan - derül ki az adataiból. A nemzet összesen 13,4 millió külföldinek ad otthont, és a 83,2 milliós lakosságból csaknem 24 millió embernek van bevándorlói háttere - közölte a hivatal.



Egy májusban végzett közvélemény-kutatás szerint a németek többsége szigorúbb bevándorlási politikát és menekültügyi eljárásokat akar. A német állampolgárok mintegy fele azt is szeretné, ha nemzetük a jelenleginél kevesebb menekültet fogadna be. A felmérés szerint a németek 54 százaléka úgy véli, hogy a bevándorlás hátrányai meghaladják annak előnyeit, és csak 33 százalékuk gondolja ennek ellenkezőjét.