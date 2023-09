Erőszak

Orvos párnával végeztek 'eutanáziát' egy asszonyon az uniós államban - média

Orvosi párna általi megfojtással végeztek eutanáziát egy halálos beteg belga nőn, miután a halálos gyógyszerek, amelyeket az önkéntes életének befejezéséhez kért, elégtelennek bizonyultak - jelentette a belga média.



A Sud Info és az RTL helyi médiumok szerdán arról számoltak be, hogy egy 36 éves nő a Liege-i Oupeye településről 2022 márciusában döntött az eutanázia mellett, alig néhány hónappal azután, hogy halálos rákbetegséget diagnosztizáltak nála, és miután állapota súlyosan romlott.



Az eljárás során - amely Belgiumban legális - egy orvos és két ápoló látogatott el a nő férjével és kislányával közös otthonába, hogy felügyelje az eljárást. A nő családtagjai elhagyták az otthont, mivel nem akartak tanúi lenni szerettük halálának.



A Sud Info szerint azonban a folyamat nem a tervek szerint zajlott. Amikor a gyógyszerkoktél nem hozta meg a kívánt hatást, az orvos állítólag egy párnával fojtogatta a nőt, hogy véget vessen az életének. A halottvizsgálat a fulladás jeleit mutatta ki - számolt be a 7sur7.



"Ami történt, az nem eutanázia" - mondta Jacques Brotchi belga politikus és orvos az RTL Infónak. "Ennek a szörnyű helyzetnek az ilyen meghatározása leértékeli az eutanázia gesztusát, amely fájdalom nélkül kíséri az embert a végsőkig".



Az eutanázia 2023-tól legális az uniós tagállamokban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában és Spanyolországban, Portugáliában pedig szabályozásra vár.



Az elhunyt nő élettársa és gyermeke polgári pert indított az állítólag az elfuserált eljárásban részt vevő egészségügyi szakemberek ellen - írja a Sud Info. Renaud Molders-Pierre, a családot képviselő ügyvéd elmondta, hogy a gyászolók nem követelnek "súlyos szankciókat", de hozzátette, hogy "ha vannak szabályok, akkor azért, hogy a betegszobák ne váljanak tetthelyekké, ahol bármit meg lehet tenni".



Serge Douin, az incidens középpontjában álló orvos nevében a Sud Infón keresztül elmondta, hogy "az ápolók zaklatottak voltak, és felhívták az orvost, az ügyfelemet", hozzátéve, hogy "ő csak azért adott be készítményeket, hogy enyhítse a beteg szenvedését".