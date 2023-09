Migráció

A bevándorlók 'tönkretehetik' New Yorkot - polgármester

A tömeges bevándorlás "el fogja pusztítani" New Yorkot, ha nem tesznek ellene valamit - figyelmeztetett Eric Adams polgármester. Egy manhattani gyűlésen Adams azt mondta, hogy a várost elárasztják a világ minden tájáról érkező bevándorlók, és 12 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal kell szembenéznie.



"Soha életemben nem volt olyan probléma, amelynek nem láttam vagy ne látnám a végét" - fejtette ki Adams egy szerda esti városháza jellegű gyűlésen. "Ez a kérdés viszont tönkreteszi New Yorkot".



A legnépesebb amerikai város Adams szerint havonta több mint 10 ezer migránst fogad be. Míg a korábbi években az újonnan érkezők többsége Közép- és Dél-Amerikából származott, a mostanában érkezők között vannak "Mexikón keresztül érkező oroszul beszélők" és Nyugat-Afrikából érkezők is - mondta Adams.



"A város minden közösségére hatással lesz" - tette hozzá a polgármester. "12 milliárd dolláros hiányunk van, amelyet csökkentenünk kell - a város minden szolgáltatása érintett lesz. Mindannyiunkat érinteni fog."



A Politico szerint a város az elmúlt pénzügyi évben 1,5 milliárd dollárt költött a migránsok elhelyezésére és szolgáltatásaira, miközben 140 millió dollárt kapott a szövetségi kormánytól.



Adams többször is segítséget kért Joe Biden elnöktől és Kathy Hochul kormányzótól - demokratatársaitól - a jelek szerint sikertelenül. Ismét további finanszírozásért és a migránsok munkavállalási engedélyének felgyorsításáért könyörgött, hogy munkába állhassanak, és legalább részben tehermentesítsék a 8,8 milliós várost.



"A várost, amelyet ismertünk, el fogjuk veszíteni" - figyelmeztetett.



Korábban szerdán a polgármester egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős helyettese, Anne Williams-Isom azzal érvelt, hogy a migránsokat vonzza New York város menedékjogról szóló törvénye, amelyet egykor "olyan volt, mint a mi kis titkunk", most viszont "az egész világ ismeri".



A New York Times szerint jelenleg közel 60 000 migráns foglal ágyat a város hajléktalanszállóin. Becslések szerint 20 ezer gyermekük várhatóan ezen a héten kezdi meg tanulmányait a város állami iskoláiban.



A tömeges bevándorlás legtöbb amerikai kritikusa a republikánusok között található, akik azzal vádolják Biden elnököt, hogy megkönnyíti az illegálisan az országba érkező migránsok számára, hogy menedékjogot kérjenek és maradjanak. Közben kormánya beperelte az olyan államokat, mint Texas, hogy akadályozzák meg, hogy a határ mentén sorompókat állítsanak fel, arra hivatkozva, hogy ez a szövetségi kormány hatáskörét bitorolja.



Adams egyszer ragaszkodott ahhoz, hogy New York "menedékváros" az illegális bevándorlók számára. Idén áprilisban a hivatala büszkén hirdette meg a "bevándorlók örökségének hetét", amely az 1907-ben Ellis Islandre érkezett 11 000 telepes érkezését ünnepli.