Háború

Ukrajna fel akarja robbantani a Törökországba vezető gázvezetékeket - Lavrov

Oroszország "TurkStream" és "Kék Áramlat" vezetékeit, amelyek földgázt szállítanak Törökországba és Európa egyes részeibe, Kijev fenyegeti - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter pénteken bangladesi látogatása során. Moszkvának oka van feltételezni, hogy Ukrajna támadásokat tervezhet a víz alatti infrastruktúra ellen - jelentette ki a külügyminiszter.



A kijevi erők megpróbáltak támadást intézni a "TürkStream" és a "Kék Áramlat" összekötők közelében lévő vizeken járőröző orosz katonai hajók ellen - állította Lavrov, hozzátéve, hogy Oroszország "járőröket indított a Fekete-tenger ezen területeire, mivel olyan információk vannak, hogy kísérleteket tesznek a vezetékek felrobbantására, ahogyan az Északi Áramlatot is felrobbantották".



Lavrov szerint most "mindenki" azt követeli Oroszországtól, hogy járuljon hozzá Ukrajna mezőgazdasági exportjához a fekete-tengeri gabonaüzlet keretében, amelyet Moszkva júliusban felfüggesztett. Oroszország "nem tiltja meg ... de nem engedjük át őket [az ukránokat] a humanitárius folyosókon" - tette hozzá, kifejtve, hogy a kijevi csapatok ezeket az útvonalakat arra használják, hogy "felszíni és tenger alatti hajókkal egyaránt támadják nemcsak a mi katonai hajóinkat, hanem a polgári hajókat is".



Lavrov fenntartotta, hogy az ukrán támadásokat Kijev támogatói és a különböző nemzetközi szervek figyelmen kívül hagyják. "Senki sem vezet valódi vizsgálatot" ezzel kapcsolatban - mondta, hozzátéve, hogy az illetékes hatóságok csak azt állítják, hogy "nemzeti szervek foglalkoznak ezzel a kérdéssel", de "semmilyen információt nem szolgáltatnak".



A miniszter szavai alig néhány nappal azután hangzottak el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is azt állította, hogy a fekete-tengeri gázvezetékeket őrző orosz hajókat "folyamatosan támadások érik", és ezeket a támadásokat Ukrajna kikötőiből "irányítják". Ezeket a támadásokat - valamint azt, hogy Kijev katonai célokra használja a fekete-tengeri humanitárius folyosókat - nevezte meg az egyik okként, amiért Oroszország felfüggesztette részvételét a fekete-tengeri kezdeményezésként is ismert gabonaüzletben.



Korábban Moszkva elismerte, hogy fontolóra venné a megállapodáshoz való visszatérést, ha a Nyugat teljesítené kötelezettségeit, és feloldaná az orosz műtrágyával és más mezőgazdasági termékekkel szembeni szankciókat.



Putyin a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel Szocsiban tartott találkozóján tette kijelentéseit. A Kreml akkor pontosította, hogy az elnök csak az orosz hajók elleni támadásokra utalt, és nem magukat a csővezetékeket érintette.



Az orosz védelmi minisztérium májusban arról számolt be, hogy visszavertek egy ukrán támadást a tenger alatti infrastruktúrát őrző hajó ellen.