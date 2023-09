Fegyverkezés

Atomtengeralattjáró hadrendbe állítását jelentette be Észak-Korea

Észak-Korea bemutatta első, működőképes "taktikai nukleáris támadó tengeralattjáróját" és ahhoz a flottához irányította, amely a Koreai-félsziget és Japán közötti szakaszon járőrözik - jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség pénteken.



A 841-es számú tengeralattjáró egy észak-koreai történelmi személyről elnevezve a Kim Kun Ok hős nevet kapta és Phenjan állítása szerint atomfegyverek szállítására és indítására is alkalmas.



A vízrebocsátási ünnepségen Kim Dzsongun észak-koreai vezető az ország egyik legfontosabb "víz alatti támadó eszközének" nevezte a tengeralattjárót, és sürgős feladatként jelölte ki a haditengerészet felszerelését további nukleáris fegyverekkel.



"A tengeralattjáró vízrebocsátási ceremóniája új fejezet kezdetét jelenti Észak-Korea haditengerészetének életében. Az ellenség nemrég agresszív lépéseket és katonai akciókat hajtott végre" - mondta Kim Dzsongun, utalva ezzel az ország közelében nemrég történt dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlatra és az Egyesült Államok által a térségbe vezényelt két nukleáris meghajtású tengeralattjáróra.



Elemzők szerint a hajó egy módosított Romeo-osztályú szovjet tengeralattjárónak tűnik, amelyet Észak-Korea még a hetvenes években kaphatott Kínától. A szakértők a tengeralattjáró képei alapján úgy vélik, hogy a tíz kilövőnyílásos kialakítás arra utal hogy ballisztikus rakétákkal van felfegyverezve. A szakértők szerint egyelőre még nem tudni, hogy Észak-Korea teljesen kifejlesztette-e már az ilyen rakétákhoz szükséges miniatürizált nukleáris robbanófejeket.



Van Diepen, az Egyesült Államok kormányának fegyverszakértője szerint azonban egy ilyen hadászati eszköz valójában nem egy jelentős tényező az kommunista ország robusztusabb, szárazföldi nukleáris erőihez képest, mert a tengeralattjárók nem biztos hogy olyan sokáig bírnák egy háború során.



"Amikor ezt az új eszközt a terepen is bevetik, akkor meglehetősen sebezhető lesz a szövetséges tengeralattjáró-elhárítással szemben. Katonai szemmel nézve így ennek nincs sok értelme" - mondta Van Diepen.



Az elszigetelt Észak-Korea 2006 óta hat kísérleti atomrobbantást hajtott végre és az elmúlt években különböző rakétákat is tesztelt. Az országnak ENSZ-határozatok tiltják a ballisztikus rakéták fejlesztését, amelyek típustól függően akár nukleáris robbanófejek célba juttatására is képesek lehetnek. A phenjani vezetés súlyos nemzetközi szankciók hatálya alatt áll nukleáris programja miatt.