Az olasz kormány megszigorította a kiskorú bűnelkövetők büntetését

Hatéves korra csökkentette a kiskorú bűnelkövetők előzetes letartóztatásba helyezhetőségének életkorát az olasz kormány csütörtök esti rendeletével, és az iskolából kimaradó gyerekek szüleinek büntetését is megszigorította.



Az intézkedéscsomagot Giorgia Meloni miniszterelnök mutatta be.



"Elég volt a töltött fegyverrel az utcákon járó tizenöt évesekből, akiket nem lehet letartóztatni!" - hangoztatta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a kormány nem akar egy kiskorút sem börtönbe zárni, de a helyzet "kicsúszott az ellenőrzés alól", ezért a hatóságok fellépésére van szükség.



A jobboldali kormány azt követően döntött a kiskorú bűnelkövetők büntetésének megszigorításáról, hogy a Nápollyal szomszédos Caivano rendőrsége augusztusban nyilvánosságra hozta, hogy a város egyik kerületében kis- és fiatalkorúak csoportja még a korábbi hónapokban több esetben bántalmazott és megerőszakolt egy 10 és egy 12 éves kislányt. Az erőszakot videóra is felvették. A csoport két tagjának apja a helyi bűnszervezet, a camorra ismert embere. A kislányok családjait fenyegetés érte, ezért a hatóságok védett helyre költöztették őket.



Giorgia Meloni miniszterelnök augusztus 31-én látogatott el Caivanóba, ahol az állam jelenlétét hangsúlyozta. Szeptember 5-én a hatóságok átfésülték a camorra egyik drogpiacának tartott Caivano egy részét, ahol fegyvereket, kábítószert, készpénzt foglaltak le.



A mostani kormányrendelet Caivanóról kapta a nevét: a kormányközlésekben ismertetett első részletek szerint az intézkedések között szerepel, hogy a korábbi kilencről hat évre csökkentették az előzetes letartóztatásba helyezés alsó korhatárát. Enyhébb esetekben tizenkét éves korig a bűncselekményen kapott kiskorút a helyi rendőrparancsnok úgynevezett figyelmeztetésben részesíti a szüleivel együtt, akikre pénzbírságot is kivethetnek 1000 eurós összegig.



A belügyminisztérium a 14 és 18 év közöttiek esetében is elrendelheti az egyes városrészekből való kitiltást, ahogyan a stadionokból kitiltott szurkolók esetében is történik. A kitiltáshoz elegendő, hogy a fiatalkorú kábítószert, fegyvert vagy támadásra alkalmas más eszközt birtokoljon.



A kormány első lépésben harmincmillió eurót különített el a magas bűnözési arányú térségekben élő gyerekek támogatására, aminek egy részét oktatásra és sporttevékenységre akarják fordítani a helyi iskolák, más intézmények, egyházi szervezetek együttműködésével.

A szülők esetében megvonják a szülői hatóság gyakorlását, ha a kiskorú gyerek bűnszervezet tagja. A korábbi egyszeri harminceurós büntetés helyett a szülőket két évig terjedő börtönre ítélik, ha gyermekük nem jár a 16 éves korig kötelező iskolába. Tavalyi adatok szerint a Nápoly-központú Campania tartományban a kötelező oktatásból kimaradók aránya meghaladja a tizenhat százalékot, Szicíliában a huszonegy százalékot.



A bűncselekményt elkövető kiskorúak esetében a hatóságok elrendelhetik az internetes mobileszközök használatát.



A rendelet megszületésével egy időben Giorgia Meloni annak a 24 éves nápolyi zenésznek, Giovanbattista Cutolónak az édesanyjával találkozott, akit augusztus 31-én a város központjában, egy söröző előtti vitában egy 17 éves fiatalember három golyóval lelőtt.



Eugenia Roccella családügyi miniszter parlamenti felszólalása szerint az internetes pornóoldalakkal a gyerekek ma már hat-hét évesen találkoznak. Az azokra vonatkozó esetleges szigorítást a kormány a törvényhozás hatáskörébe utalta át.