Ukrajnai háború

Moszkva elítéli, hogy Washington szegényített urániumot tartalmazó lövedékeket ad Kijevnek

Rossz hír, hogy az Egyesült Államok szegényített urániumot tartalmazó harckocsilövedékekkel látja el Ukrajnát, ilyenektől nőtt meg a rákos megbetegedések száma a volt Jugoszláviában is - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.



Az orosz elnöki szóvivő arra reagált, hogy az amerikai védelmi tárca szerdán közölte: egy újabb, 175 millió dolláros katonai támogatási csomag keretében egyebek között szegényített uránt tartalmazó, 120 milliméteres harckocsilövedékeket szállít Ukrajnának a már megígért 31 darab Abrams páncéloshoz.



"Ez rossz. Ilyen már történt Európa új történelmében. Ezeket a lövedékeket aktívan használták Jugoszláviában" - hangoztatta Peszkov.



Mint mondta, ennek "nagyon-nagyon szomorú következményei voltak, olyanok, amelyeket még nemzetközi szervezetek is feljegyeztek".



A szóvivő szerint a következmények a rákos megbetegedések megsokszorozódásában mutatkoztak meg, de még a következő nemzedékeknél is.



"Óhatatlanul ugyanez a helyzet vár majd azokra az ukrajnai területekre is, ahol bevetik őket" - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a felelősség ezért az Egyesült Államokat fogja terhelni, "ezt mindenkinek tudatosítania kell magában".



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az atomsorompó-egyezményről tartott biskeki tanácskozáson "cinikusnak" és "bűncselekménnyel felérőnek" nevezte, hogy Washington szegényített urániumot tartalmazó fegyverekkel készül ellátni Ukrajnát. Mint mondta, ez nem csupán kiszélesíti a konfliktust, hanem megmutatja, hogy Washington semmibe veszi az ilyen típusú lőszerek használatának helyrehozhatatlan környezeti következményeit.



"Nyilvánvaló, hogy ezeket a saját területükön nem fogják bevetni. Nekik mindegy, hogy ki fogja belélegezni (a sugárzó anyagot), hol fog az megtelepedni, milyen következményekkel jár majd azokra nézve, akik most részt vesznek a harcban, és mi lesz az ezeken a területeken élő jövő generációkkal" - mondta.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön a Telegram-csatornáján azon elmélkedett: "hazugság-e vagy ostobaság" a washingtoni Fehér Ház azon állítása, hogy a szegényített urániumot tartalmazó lövedékek nem keltenek radioaktív veszély. Emlékeztetett arra, hogy ahol a szegényített uránt tartalmazó lőszert használták, ott megnőtt a rákos megbetegedések száma. Rámutatott, hogy ezt a növekedést a NATO Jugoszláviába vezényelt olasz katonáinál is kimutatták, amit egy évekkel később kiadott olasz parlamenti jelentés megerősített.

"A mérgező anyagoknak, illetve sugárzásnak kitett 7500 ember közül 372-en meghaltak (ez ötszázalékos halálozási arányt jelent). Kínzó rákos szövődményekben haltak meg: veseelégtelenség, tüdőrák, csontrák, nyelőcsőrák, degeneratív bőrfejlődés, Hodgkin-limfóma, leukémia következtében" - idézte a szóvivő az olasz törvényhozás jelentését.



A szerb egészségügy minisztérium adataira hivatkozva azt írta: a NATO által bombázott régiókban gyakoribb lett a rák, a férfiak meddősége, megszaporodtak az autoimmun betegségek, a terhesség kóros szövődményei, a gyermekek mentális zavarai.