Ukrajnai háború

A Fehér Ház szerint az urániumot tartalmazó lőszerek nem bocsátanak ki radioaktív sugárzást

Az Ukrajnának ígért, szegényített urániumot tartalmazó harckocsi-lőszer hatékonyabb a hagyományos eszközöknél, de nem bocsát ki radioaktív sugárzást - közölte a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora szerdán Washingtonban.



John Kirby arra reagált, hogy szerdán jelentette be a védelmi minisztérium újabb 175 millió dollárnyi ukrajnai katonai támogatást, amiben szerepelnek 120 milliméteres, szegényített urániumot tartalmazó harckocsi-lövedékek.



A fehér házi illetékes kijelentette: az Egyesült Államok célja, hogy az ukrán erők a lehető leghatékonyabbak legyenek a harctéren a jelenleg zajló ellentámadás során. Hozzátette, hogy ezek a lőszerek nehezebbek, ezáltal hatékonyabbak a páncélozott célpontok ellen, de nem hordoznak radioaktív veszélyt.



John Kirby megjegyezte, hogy szegényített urániumot tartalmazó lőszert sok más hadsereg is alkalmaz, köztük az orosz katonaság.



Hozzátette, hogy az amerikai katonai segítséget továbbra is az ukrajnai hadszíntéren bekövetkező fejleményekhez igazítják, és miután jelenleg heves tüzérségi csaták zajlanak, ezekhez állandó lőszer-utánpótlásra van szükség. Emellett nagy hatótávolságú eszközök is szükségesek, mert a szembenálló felek próbálnak frontvonalak mögötti célpontokat elérni - állapította meg a nemzetbiztonsági tisztségviselő. Elmondása szerint az ukrán hadsereg az elmúlt néhány napban jelentős előrehaladást ért el, különösen a déli területeken, Zaporizzsja környékén.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági ügyekért felelős koordinátora kérdésre válaszolva kijelentette: az amerikai kormány bizonyos abban, hogy képes Ukrajnát addig támogatni, ameddig szükséges, ahogy ezt Joe Biden elnök sokszor hangoztatja. Hozzátette, hogy a Pentagon ennek érdekében működik együtt a hadiipari szektorral a harctéren leggyorsabban fogyó 155 milliméteres lövedékek pótlását illetően, ami részben az amerikai készletek feltöltését is szolgálja.



John Kirby az Oroszország által megszállt ukrán régiókban ezen a héten tartott választásokat illegitimnek és hamisnak nevezte, és azt mondta: az Egyesült Államok birtokában vannak információk arról, hogy az eredményeket előre megállapították. Ezek a választások kizárólag propaganda célokat szolgálnak, az Egyesült Államok pedig "soha, de soha nem fogja elismerni Oroszország igényét a megszállt területekre" - fogalmazott a Fehér Ház illetékese.



A Pentagon szerdán egy újabb, 175 millió dollár (mintegy 70 milliárd forint) értékű katonai csomagot jelentette be Ukrajna számára az orosz erők ellen vívott harc támogatására. A benne szereplő katonai eszközök - Joe Biden elnök felhatalmazása alapján - az amerikai hadsereg készleteiből azonnal lehívhatók, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül eljutnak a hadszíntérre.



A csomag a szegényített urániumot tartalmazó 120 milliméteres harckocsi-lőszerek mellett 105 és 155 milliméteres tüzérségi lőszerekből, HIMARS mobil eszközökben felhasználható rakétákból áll. Emellett részét képezik egyéb irányítható rakéták, páncéltörő rakéták, légvédelmi eszközök, aknavetők, több millió egyéb lőszer kisebb kézifegyverekbe, valamint légi navigációs rendszerek, akadályok felszámolásához való robbanóeszközök és pótalkatrészek a korábban szállított eszközökhöz.