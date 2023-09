Koronavírus-járvány

WHO-főigazgató: emelkedik a koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma a világban

Emelkedik a koronavírus miatt kórházi ápolásra szorulók és a fertőzés halálos áldozatainak száma a világ több régiójában - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója genfi sajtókonferenciáján szerdán.



Az északi féltekén a hideg közeledtével "aggodalomra ad okot a koronavírus terjedésének tendenciája" - hangsúlyozta.



A világszervezet szerint a halálos áldozatok száma különösen a Közel-Keleten és Ázsiában emelkedik, míg az amerikai kontinensen és Európában a kórházi kezelésre szorulók száma mutat növekedést.



"Becsléseink szerint jelenleg betegek százezreit kezelik koronavírus miatt kórházban" - húzta alá Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-járványért felelős szakértője.



Hangsúlyozta, hogy a jelenleg elérhető oltóanyagok az új vírusvariánsok esetében is hatásosak, és megvédenek a súlyos megbetegedéstől.



A WHO szakértője közölte azt is, hogy a BA.2.86 jelű variánsnak, amelyet az Egészségügyi Világszervezet augusztus közepe óta fokozott figyelemmel követ, egyelőre csak 42 esetét regisztrálták a világ 11 országában.