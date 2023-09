Ukrajnai háború

Orosz drónmaradványok zuhanhattak Románia területére

A román médiában nyilatkozó katonai szakértők azt valószínűsítik, hogy az orosz drónt az ukrán légvédelem eltalálta, és azért estek darabjai román területre. 2023.09.06 14:57 MTI

Szerdára virradó éjszaka a román katonák olyan törmelékeket találtak a Duna-parton, az ukrán határ szomszédságában, amelyek akár egy drón darabjai is lehetnek - erősítette meg szerdán az Antena 3 CNN hírtelevíziónak Angel Tilvar román védelmi miniszter.



A tárca vezetője a vezérkari főnökkel és a légierő parancsnokával együtt látogatott a Duna-deltát magába foglaló Tulcea megyébe, azokba a térségekbe, amelyek az Oroszország által rendszeresen bombázott ukrán folyami kikötők közelében vannak.



A védelmi minisztérium (MAPN) által kirendelt csapatok az ukrán Izmail folyami kikötővárossal szemben található romániai Plauru falu téréségében, a parttól száz méternyire, sűrű növényzet között találták meg a dróndaraboknak tűnő tárgyakat, amelyeket laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá, hogy megállapítsák eredetüket, és azt, hogy mikor kerültek oda - közölte Constantin Spinu, a MAPN szóvivője az Agerpes hírügynökséggel.



A MAPN szerdai bejelentésére reagálva Klaus Iohannis román államfő azt mondta: sürgős, szakszerű vizsgálatot kért az ügyben, tisztázandó a megtalált darabok eredetét, és azt, hogy mikor, hogyan, és milyen körülmények között kerültek Románia területétre.



"Ha beigazolódik, hogy orosz drón darabjait találták meg román területen, az a NATO-szövetséges Románia területi épségének és szuverenitásának súlyos megsértését jelenti, és teljességgel elfogadhatatlan" - szögezte le Iohannis.



Hozzátette: az ukrán civil infrastruktúra elleni támadások "háborús bűncselekmények", amelyek a román határ közvetlen közelében történnek.



"Mi azonban készenlétben állunk, állandó kapcsolatban a többi NATO-szövetségessel. Ismétlem: a NATO keretében Románia roppant erős, történelme legerősebb biztonsági garanciáival rendelkezik" - hangoztatta a román elnök.



Iohannis kedden még cáfolta, hogy román területre estek volna a Duna-parti ukrán kikötőket támadó orosz drónok, vagy azok darabjai, holott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt állította, hogy Kijev fényképfelvétellel is bizonyítani tudja, hogy a drónok román területet is megtámadtak egy vasárnap éjszakai légicsapásban.



"Az ország területe kizárólagos ellenőrzésünk alatt áll: mindent megvizsgáltunk, megnyugtathatom a lakosságot, hogy semmi sem esett le Romániában, de természetesen aggódunk, mert ezek a támadások a román határ közevetlen közelében, attól 800 méternyire történtek" - mondta a luxemburgi miniszterelnökkel közösen tartott keddi sajtótájékoztatóján a román államfő.



A román médiában nyilatkozó katonai szakértők azt valószínűsítik, hogy az orosz drónt az ukrán légvédelem eltalálta, és azért estek darabjai román területre.