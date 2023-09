Diplomácia

Az ENSZ átalakítását sürgette a világszervezet közgyűlésének leköszönő magyar elnöke

Kőrösi Csaba a világszervezet 77. ülésszakának záró ülésén megállapította, hogy a geopolitikai versengés ellenére az emberiség túlélése az együttműködésen múlik. 2023.09.06 MTI

A geopolitikai rivalizálás a világ valóságának része, ugyanakkor akadályozza a szükségszerű megoldásokat és a sürgős együttműködést, valamint eltereli a figyelmet a fenntarthatósági átmenetről - jelentette ki az ENSZ Közgyűlésének leköszönő magyar elnöke kedden New Yorkban.



Kőrösi Csaba a világszervezet 77. ülésszakának záró ülésén megállapította, hogy a geopolitikai versengés ellenére az emberiség túlélése az együttműködésen múlik.



A geopolitikai és ideológiai megközelítés általában rövidtávú érdekeket szolgál - mondta, rámutatva ugyanakkor, hogy az ENSZ idén márciusban a globális vízhelyzetről szóló magas szintű nemzetközi konferencián bebizonyította, hogy képes áthidalni még akár régóta fennálló megosztottságokat is.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ versenyt fut az idővel, legyen szó klímaváltozásról, a biodiverzitás megőrzéséről vagy az oktatásról, illetve a nemek közötti egyenlőségről. A 2015-ben elfogadott Fenntartható fejlődés célok eredetileg tervezett 2030-as elérése már elúszott - mutatott rá, sürgetve, hogy a folyamathoz rendeljenek költségvetési forrásokat a tagállamok és a nemzetközi szervezetek.



Sürgősen végre kell hajtani azokat a vállalásokat, amelyeket a nemzetközi közösség az ENSZ tagországaiban élő 8 milliárd embernek ígért, és ebben a pusztán GDP-n alapuló szemléletet meg kell haladni - hangoztatta Kőrösi Csaba. Felidézte, hogy a közgyűlés egy évvel ezelőtt történelmi határozatot fogadott el, ami a tiszta, egészséges és fenntartató környezetet általános emberi jognak ismerte el. Ugyanakkor azt világossá kell tenni, hogy ki visel felelősséget ennek végrehajtásáért - hangsúlyozta az elszámoltathatóság és a számon kérhetőség szempontját többször kiemelve.



A leköszönő elnök beszédének végén az ENSZ átalakítását sürgette a jelen idők kihívásaihoz igazodva. Kőrösi Csaba elismerte, hogy az ENSZ Alapokmány az átalakítás feladatát nem teszi könnyűvé, de hozzátette, hogy addig a jelenleg érvényben lévő dokumentumot teljességében és nem szelektív módon kell alkalmazni a konfliktuskezelésben, tömegatrocitások, népirtások és egyéb háborús bűncselekmények esetében.



Amina Mohammed, az ENSZ főtitkárhelyettese az elmúlt egy évet egy újabb kihívásokkal teli esztendőnek nevezte a világban tapasztalható konfliktusok, a növekvő geopolitikai bizalmatlanság, a hőhullámok, erdőtüzek, az olvadó tengeri jégtakaró, a növekvő szegénység és az egyenlőtlenségek miatt. Megállapította ugyanakkor, hogy a 77. ülésszakon is a diplomáciai megoldások érvényesültek. Köszönetet mondott Kőrösi Csabának a munkájáért, amelynek során kiemelten kezelte a fenntartható megoldások és befektetések igazolásában a tudomány szerepét.



Az ENSZ új, 78. ülésszakát elnökként Dennis Francis, Trinidad és Tobago diplomatája vezeti a következő egy évben, aki a világszervezet New Yorkban ülésező közgyűlése előtt kedden letette hivatali esküjét.