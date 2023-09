Katasztrófa

Tovább emelkedett a romániai kettős autógázrobbanás halálos áldozatainak száma

Tíz nappal a romániai Crevedián történt kettős autógázrobbanás után kedden újabb súlyos égési sérült vesztette életét, és ezzel ötre emelkedett a katasztrófa halálos áldozatainak száma.



A bukaresti Bagdasar Arseni kórházban elhunyt ötödik áldozat bőrfelületének több mint 90 százalékára kiterjedő sérüléseket szenvedett. Azon négy nepáli vendégmunkás egyike volt, akiket a működési engedély nélküli, felrobbant töltőállomás épületében szállásolt el az autógázzal kereskedő dél-romániai cég, holott hivatalosan a cég egy másik telephelyén álltak alkalmazásban.



A négy vendégmunkás közül kettő szenvedett égési sérüléseket, miközben - szemtanúk szerint - az első robbanás előtt az egyik tartálykocsi gépkocsivezetőjével együtt oltani próbálta a tüzet, illetve leállította a forgalmat a töltőállomás melletti DN1A főúton. A másik sérült nepáli vendégmunkás - akit ugyanabban a bukaresti kórházban ápolnak - testének 30-40 százalékán szenvedett égési sérüléseket.



A robbanások első két áldozata a töltőállomással szemben lakó házaspár volt. A harmadik áldozat, aki egy másik szomszédos ház lakója volt, csütörtökön halt meg, a negyedik, a felrobbant két tartálykocsi egyikének sofőrje pedig hétfőn.



Kedden egy újabb pácienst szállítottak a román védelmi minisztérium egészségügyi küldetésekre kialakított repülőgépével Németországba a robbanások sérültjei közül. Ezzel 13-ra emelkedett a baleset külföldi kórházakban ápolt sérültjeinek száma.



A román egészségügyi minisztérium hétfőn még azt közölte, hogy öt külföldön és egy belföldön ápolt súlyos sérültet továbbra is lélegeztetőgéppel tartanak életben. A romániai kórházakban hétfőn a baleset további 14 sérültjét kezelték.



A Bukaresttől 25 kilométernyire lévő Crevedián egy olyan autógáz-töltőállomásnál következett be augusztus 26-án két órán belül két pusztító robbanás, amelynek a működési engedélyét - szabálytalanságok miatt - már három éve bevonta a tűzoltóság. Az első robbanás akkor következett be, amikor tűz ütött ki a telepen, miközben a cég alkalmazottai LP-gázt töltöttek át az egyik tartálykocsiból a másikba. A második robbanásban 43 tűzoltó sérült meg, akik azt próbálták megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos házakra.



Crevedián 8 ház teljesen kiégett, 11 másik pedig részlegesen megrongálódott.



A baleset után elrendelt ellenőrzések nyomán a román tűzoltóság 12 autógáz-töltőállomás működési engedélyét visszavonta, 60 másikét pedig felfüggesztette, és 6,5 millió lej (500 millió forint) értékben szabott ki bírságot szabálytalanságok miatt.