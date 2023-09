Bűnügy

Rendőrségi akcióval átfésülték a nápolyi külváros egyik drogközpontját

Kábítószert, fegyvereket és készpénzt foglaltak le a camorra bűnszervezet egyik drogelosztópontjának számító dél-olaszországi Caivanóban, ahol több mint négyszáz rendőrt vetettek be a kedd reggeli hatósági akcióban. 2023.09.05 10:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nagy Hatás fedőnevű akcióban szabályosan átfésülték a Nápollyal szomszédos, külvárosi területnek számító Caivano utcáit és épületeit.



A hatósági fellépésben részt vettek a csendőrség és a pénzügyőrség emberei is. Helikoptereket és drogkereső kutyákat is bevetettek.



A rendőrség első közlései szerint csak az egyik rejtekhelyen több mint harmincezer euró készpénzt találtak, fegyvereket és az azokhoz használt lőszereket, valamint már kész kábítószeradagokat foglaltak le.



Az egyik átvizsgált lakásban a drog csomagolása zajlott, az ott talált nőt őrizetbe vették.



A kevesebb mint negyvenezer lakosú Caivanót a nápolyi szervezett bűnözést irányító camorra egyik drogpiacaként tartják számon, több más külvárosi negyedhez hasonlóan.



Augusztusban vált ismertté Caivano neve, miután a hatóságok nyilvánosságra hozták, hogy Parco Verde kerületben kis- és fiatalkorúak egy csoportja még a korábbi hónapokban több esetben bántalmazott és megerőszakolt egy 10 és egy 12 éves kislányt. Az erőszakot videóra is felvették. A csoport két tagjának apja a camorra ismert embere.



A kislányok családjait fenyegetés érte, ezért a hatóságok védett helyre költöztették őket.



Giorgia Meloni miniszterelnök augusztus 31-én látogatott el Caivanóba, ahol az állam jelenlétét hangsúlyozta.



A keddi akcióval egy időben Matteo Piantedosi belügyminiszter azt hangoztatta, hogy a kormány, a régóta bűnözéstől sújtott térségektől kezdve az ország egész területén biztosítani kívánja a biztonságot és törvényességet.



"Biztonságot teremtünk minden külvárosban" - jelentette ki. Hozzátette: hasonló hatósági akcióval kívánják garantálni a biztonságot a városok pályaudvarainál is, ahol többek között a migránsok erősödő jelenléte okoz közbiztonsági veszélyt.