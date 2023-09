Oktatás

Olaszországban kevesebb tanulóval, drágább tanszerekkel kezdődik az új tanév

Elsőként az északi Bolzano városában indult a tanév kedden, miközben délebbre szeptember közepén nyitják újra az iskolákat, ahova közel nyolcmillió diákot várnak vissza. 2023.09.05 23:30 MTI

Szokás szerint az ország térségeiben eltérő a tanévkezdés ideje a klímától függően.



Az alpesi Bolzanóban a hőmérséklet már lehetővé teszi az iskolapadokba való visszatérést, az észak-keleti Veneto tartományban szeptember 11-én kezdődik az oktatás, Szicíliában, ahol továbbra is nyári meleg van, szeptember 13-tól.



A hatéves kortól az érettségiig terjedő sávban mintegy nyolcmillió diák jár iskolába. Számuk 2015-től évről évre csökken a demográfiai hullámvölgy miatt, most szeptemberben 130 ezer diákkal lesz kevesebb. Az Il Messaggero római napilap számítása szerint a következő évtizedben több ezer pedagógus munkahelye szűnhet meg.



Fogyasztóvédő szervezetek számításai szerint az iskolakezdés költsége legalább az első nyolc osztályban diákonként meghaladja az 500 eurót (190 ezer forint). Az összegben benne vannak a tankönyvek és tanszerek, amelyek tavalyhoz képest több mint hat százalékkal drágultak.



A Róma belvárosában évtizedek óta működő papír-írószerbolt tulajdonosa, Matteo Roccas az MTI-nek elmondta, a szülők takarékoskodni igyekeznek, és leginkább a márkás tolltartókról, hátizsákokról mondanak le. "Az iskolakezdés azonban még mindig családi ünnepnek számít, amire a szülők tudják, hogy pénzt kell fordítani" - jelentette ki.



A Meloni-kormány első tanévkezdésekor Giuseppe Valditara oktatásügyi miniszter bejelentette, hogy középpontba a szakképzést kívánják helyezni. A diákok közel fele ma már gimnázium helyett szakközépiskolát választ, melynek időtartamát az eddigi öt évről négy évre csökkentik.



A környezetvédők szerint az éghajlatváltozás miatt az iskolakezdést, főleg Olaszország déli részein, egészen októberig ki kellene tolni, ahogyan ez a hetvenes években volt szokás. A közel 40 ezer iskolaépület több mint kétharmada 1980 előtt épült, és a déli osztálytermekben teljesen hiányzik nemcsak a fűtés, hanem a légkondicionálás lehetősége is.



A tanév utolsó napja az egész országban június 8-a lesz.