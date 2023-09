Ukrajnai háború

Orosz védelmi miniszter: az ukrán fél dühödten, de eredménytelenül támad

Az ukrán hadsereg dühödten, de eredménytelenül támad - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter hétfőn Szocsiban újságíróknak.



Sojgu közölte, hogy csak megerősíteni tudja a főparancsnok, Vlagyimir Putyin elnöknek a nap folyamán elhangzott kijelentését, miszerint az ukrán ellentámadás kudarcot vallott.



"Az elmúlt tíz napban (az ukrán egységek) dühödt támadásokat hajtottak végre, nagy erőkkel, nagy reményekkel, szenvedélyes vágyakozással, hogy teljesítsék a parancsokat, amelyek bizonyos települések elérését akarták" - mondta a tárcavezető.



Az állította, hogy az ukrán fél vesztségei nagyok, és csak vasárnap hat ukrán harckocsit lőttek ki Robotine településénél, további hatot pedig más térségben. Hozzátette, hogy ezek nem nyugati gyártmányú tankok voltak.



Elmondta, hogy Oroszország csak az elmúlt öt nap folyamán hét ukrán tengeri drónt semmisített meg.



Hangsúlyozta, hogy a Fekete-tengeren támadt biztonsági problémák miatt lépett ki Moszkva a "gabonaalkuból".



Sojgu beszélt arról is, hogy 2023-ban nem lesz Zapad hadgyakorlat. "Nem, idén Ukrajnában van a gyakorlatunk" - mondta kérdésre válaszolva.



Azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnában várhatóan Rusztem Umerov kerül a védelmi miniszteri székbe, kifejezte reményét, hogy "legalább egy fejben megjelenik a józan ész". Azt is mondta, hogy Oroszország nem kívánja a konfliktus elmérgesedését, és bízik a diplomáciai rendezésben.



Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" Moszkva által megbízott vezetője arról számolt be, hogy az ukrán erők Rabotine-Verbove és Prijutne-Urozsajne környékén a legaktívabbak. Hozzátette, hogy minden támadásukat visszaverik.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve elmondta, hogy az orosz hadiflotta repülőgépei partraszállásra készülő, ukrán kommandósokat szállító, négy amerikai gyártmányú rohamcsónakot semmisítettek meg, s a Fekete-tenger északnyugati részén orosz drónok egy ukrán hajóépítő céget pusztítottak el, amely importált alkatrészekből személyzet nélküli, távirányítású hajókat szerelt össze.



Konasenkov szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt nap folyamán mintegy 650 katonát veszítettek, a legtöbben, 285-en a Donyeck környékén vívott harcokban estek el. A tábornok a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg egyebek között két rakéta- és lőszerraktárt, egy Mi-8-as helikoptert, négy amerikai gyármányú M109-es Paladin önjáró löveget és 24 drónt.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai és az Ukrajnával határos oroszországi területek több településéről jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi csapásokat. A lakóépületeket ért találatok következtében Donyeckben és Mironovszkijban két-két civil életét vesztette. Az orosz légvédelem a 2014-ben elcsatolt Krímben egy, Brjanszk és Kurszk megyében pedig két-két drónt fogott el hétfőn.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy az orosz belügyminisztérium segítségével Zaporizzsja megyében őrizetbe vett egy férfit, aki robbanószerkezeteket készített egy ukrán diverzánscsoport számára. A pokolgépeket felrobbantották. Az FSZB szerint a csoport tagjait elfogták.



Az orosz állami hírügynökségek katonai forrásokra hivatkozó, egybehangzó jelentése szerint első alkalommal vetettek be Kinzsal típusú hiperszonikus rakétát Szu-34-es vadászbombázóról. A gép személyzetét állami kitüntetésre terjesztették fel.



Alekszej Leonkov orosz katonai szakértő az RT hírportálnak elmondta: a fejlemény jelentősége abban rejlik, hogy amíg az orosz légierőnek kevés olyan MiG-31-es elfogó vadászgépe van, amelyekről a Kinzsalokat eddig indították, addig Szu-34-esből több mint kétszáz áll a rendelkezésére. A hír szerinte egyúttal azt is jelenti, hogy most már nagy számban állnak rendelkezésre ilyen típusú hiperszonikus eszközök.



Sojgu Szocsiban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy folyik-e vizsgálat Szergej Szurovikin tábornok ellen.



A Kommerszant című lap egy Kszenyija Szobcsak médiaszemélyiséggel és volt elnökjelölttel összefüggésbe hozott Telegram-csatornát idézett, amely hétfőn fotót jelentetett meg a tábornokról, amely civilben ábrázolja őt. A kísérőszöveg szerint Szurovikin "kijött", él, egészséges és a családja körében van Moszkvában.



Szurovikin tábornokot tavaly októberben nevezték ki az Ukrajnában harcoló orosz erők parancsnokává, majd idén januárban, amikor a "különleges hadművelet" irányítását Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vette át, ő lett az egyik helyettese a háború irányításában. Szurovikin a Wagner zsoldoscsoport Jevgenyij Prigozsin vezette zendülése óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.



Az RBK című lap augusztus 22-én azt írta, hogy a tábornokot felmentették az orosz légierő parancsnoki tisztéből. A RIA Novosztyi hírügynökség egy nappal később közölte, hogy a haderőnem megbízott parancsnoka Viktor Afzalov tábornok.